AB, İsrail'in Han Yunus'taki okula düzenlediği saldırıyı kınadı - Son Dakika
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AB, İsrail'in Han Yunus'taki okula düzenlediği saldırıyı kınadı

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı. Borrell, saldırıya tepki göstererek uluslararası hukukun ihlalini kınadıklarını ve sorumluların hesap vermesi gerektiğini ifade etti. İsrail ordusunun saldırısında 29 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 53 kişi yaralanmıştı.

10.07.2024 10:43
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Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde yerinden edilmiş sivillerin sığındığı okula düzenlediği saldırıyı kınadıklarını belirterek, sorumluların hesap vermesi gerektiğini vurguladı.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okula düzenlediği saldırıda onlarca kişinin öldüğünü kaydetti.

Saldırıya "Masum siviller daha ne kadar bu çatışmanın yükünü çekecek?" sözleriyle tepki gösteren Borrell, "Uluslararası hukukun her türlü ihlalini kınıyoruz. Sorumlular hesap vermelidir." ifadelerini kullandı.

Borrell, mahsur kalan sivillere nefes aldırmak, tüm esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımın ulaştırılması için "derhal ateşkes" çağrısını yineledi.

İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okulun kapısına düzenlediği saldırıda 29 kişi hayatını kaybetmiş, en az 53 kişi yaralanmıştı.

İsrail, uluslararası tüm uyarılara rağmen Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu bölgeleri hedef almaya devam ediyor.

Kaynak: AA

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