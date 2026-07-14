AB, Karadağ'ın Müzakerelerinde İki Faslı Kapatıyor - Son Dakika
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AB, Karadağ'ın Müzakerelerinde İki Faslı Kapatıyor

14.07.2026 18:11
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Karadağ ile AB üyelik müzakerelerinde 'rekabet politikası' ve 'gümrük birliği' başlıkları kapandı.

Avrupa Birliği (AB), Karadağ ile yürütülen üyelik müzakerelerinde "rekabet politikası" ile "gümrük birliği" başlıklarının geçici olarak kapatıldığını bildirdi.

AB Konseyinden yapılan açıklamaya göre, Karadağ ile Brüksel'de düzenlenen Katılım Konferansı'nın 28. toplantısında, üyelik müzakerelerindeki 8. fasıl (rekabet politikası) ile 29. faslın (gümrük birliği) geçici olarak kapatılması kararlaştırıldı.

Böylece Karadağ'ın geçici olarak kapatılan müzakere başlığı sayısı 18'e yükseldi.

AB Konseyi Dönem Başkanı İrlanda adına açıklama yapan Avrupa İşleri ve Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı Thomas Byrne, Karadağ'ın AB'ye katılım sürecinde öncü ülke olmaya devam ettiğini belirterek, genişleme politikasının Avrupa'nın istikrarı, güvenliği ve demokratik reformları açısından jeopolitik bir gereklilik olduğunu ifade etti.

AB müktesebatına uyum ve uygulamaya yönelik ilerleme, müzakereler boyunca izlenmeye devam edecek, belirli fasıllarda varılan uzlaşmalar ise tüm müzakere başlıklarında genel anlaşmaya varılıncaya kadar nihai nitelik taşımayacak.

Karadağ, Aralık 2008'de AB'ye üyelik başvurusunda bulundu, 2010'da aday ülke statüsü kazandı ve Haziran 2012'de katılım müzakerelerine başladı.

AB'ye katılım sürecinde en ileri aşamadaki aday ülke olarak gösterilen Karadağ, 33 müzakere faslının tamamını açarken, bunlardan 18'ini geçici olarak kapattı.

Kaynak: AA

Gümrük Birliği, Politika, Ekonomi, Karadağ, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Karadağ'ın Müzakerelerinde İki Faslı Kapatıyor - Son Dakika

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