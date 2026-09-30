AB Komisyonu, 5G'ye geçiş ve uydu yedeği içeren kritik iletişim teklifini açıkladı - Son Dakika
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AB Komisyonu, 5G'ye geçiş ve uydu yedeği içeren kritik iletişim teklifini açıkladı

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AB Komisyonu, polis, itfaiye, sağlık ve sivil koruma ekiplerinin iletişimini uyumlu hale getirecek AB Kritik İletişim Sistemi teklifini sundu. Teklif, 5G'ye geçişi ve kesintilerde AB uydularının yedek olmasını öngörüyor.

Avrupa Birliği (AB) terör saldırıları, doğal afetler, elektrik kesintileri ve kritik altyapılara yönelik tehditlerde güvenlik ve acil yardım ekipleri arasındaki iletişiminin kesilmesini önlemek amacıyla yeni bir kritik haberleşme sistemi kurmaya hazırlanıyor.

AB Komisyonu, "AB Kritik İletişim Sistemi" adı verilen yeni yapıya ilişkin teklifini açıkladı.

Teklife göre, polis, itfaiye, sağlık hizmetleri ve sivil koruma ekiplerinin farklı ülkelerde kullandıkları iletişim sistemlerinin birbiriyle uyumlu hale getirilmesi amaçlanıyor.

Yeni sistemle ilk müdahale ekiplerinin AB genelinde sesli iletişimin yanı sıra veri, görüntü, mesaj ve konum bilgilerini gerçek zamanlı olarak güvenli biçimde paylaşabilmesi hedefleniyor.

5G ve AB uyduları devreye girecek

Plan kapsamında AB ülkelerinin halen yaygın biçimde kullandığı dar bantlı telsiz sistemlerinden aşamalı olarak 5G gibi geniş bant teknolojilerine geçmesi öngörülüyor.

Karasal iletişim sistemlerinin elektrik kesintisi veya başka nedenlerle kullanılamaması halinde ise AB uydularının yedek iletişim altyapısını sağlaması planlanıyor.

Mobil haberleşme şebekelerinin devre dışı kaldığı durumlarda kriz bölgelerine taşınabilir iletişim ekipmanlarının gönderilebilmesi de sistemin unsurları arasında yer alıyor.

Siber saldırılara karşı koruma

Yeni iletişim sisteminin siber ve hibrit saldırılara karşı güçlü şifreleme ve güvenlik protokolleriyle korunması öngörülüyor.

Teklif kapsamında ayrıca iki ayrı Avrupa merkezinin kurulması planlanıyor.

Bunlardan "Avrupa Birliği Ağ İzleme Merkezi", ülkelerin güvenli ve dayanıklı fiber optik ağ üzerinden birbirine bağlanmasına destek verecek.

"Avrupa Birliği Güvenlik İzleme Merkezi" ise siber güvenlik risklerini takip edecek, tehditleri değerlendirecek ve üye ülkelere destek sağlayacak.

Kritik teknolojiler Avrupa'da üretilecek

Komisyonun teklifinde Avrupa'nın yabancı teknolojilere bağımlılığının azaltılması da öne çıkan hedefler arasında yer alıyor.

Uydu sistemleri, çekirdek mobil şebeke ve geniş bant altyapısı dahil sistemin kritik bileşenlerinin Avrupa şirketleri tarafından geliştirilmesi öngörülüyor.

Komisyon, sistemin Avrupa merkezli kurulmasının AB'nin teknoloji alanındaki stratejik özerkliğini güçlendireceğini ve üye ülkelerin kritik iletişim altyapılarına yatırım yapmasını daha cazip hale getireceğini savunuyor.

Teklifin hayata geçebilmesi için AB'nin yasama sürecinde Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından ele alınması gerekecek.

Kaynak: AA
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