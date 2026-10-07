AB Komisyonu, Belçika'da at DNA'lı gıdalarda tüketiciyi bilgilendirme çağrısı yaptı - Son Dakika
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AB Komisyonu, Belçika'da at DNA'lı gıdalarda tüketiciyi bilgilendirme çağrısı yaptı

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AB Komisyonu, Belçika'da bazı etli atıştırmalıklarda at DNA'sı tespit edilmesinin ardından tüketicilerin satın aldıkları gıdalar hakkında açık ve doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi. GAIA araştırmasında 25 işletmeden alınan 123 ürünün yüzde 27'sinde at DNA'sı bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'da bazı etli atıştırmalıklarda at DNA'sı tespit edilmesinin ardından, tüketicilerin satın aldıkları gıdalar hakkında açık ve doğru bilgilendirilmesi gerektiğini bildirdi.

AB Komisyonunun günlük basın toplantısında, hayvan hakları kuruluşu GAIA'nın Belçika'daki patates kızartması ve atıştırmalık satan işletmelerde yaptırdığı araştırma gündeme geldi.

Bir gazeteci, bu işletmelerde satılan ürünlerde kullanılan etin hangi hayvana ait olduğunun tüketicilere açıkça belirtilmesinin gerekip gerekmediğini sordu.

AB Komisyonu sözcüsü Eva Hrncirova, ilgili mevzuatın ayrıntılarını kontrol etmesi gerektiğini belirterek, söz konusu durum hakkında inceleme yapmadan ayrıntılı değerlendirmede bulunamayacağını söyledi.

Tüketicilerin bilgilendirilmesini desteklediklerini vurgulayan sözcü, "Tüketicilere her zaman açık, doğru ve bilimsel temele dayanan bilgi sağlanmasını amaçlıyoruz." dedi.

Sözcü Hrncirova, tüketicilerin ne satın almak ve ne yemek istediklerini bildiklerini ancak bilinçli tercih yapabilmeleri için yeterince bilgilendirilmeleri gerektiğini ifade etti.

İncelenen ürünlerin yüzde 27'sinde at DNA'sı bulundu

Belçika basınında geçen hafta yer alan GAIA araştırmasında Brüksel, Valonya ve Flaman bölgelerindeki 25 işletmeden alınan 123 etli atıştırmalık, akredite bir laboratuvarda incelendi.

Köfte, hamburger, et kroketi ve "frikandel" adı verilen atıştırmalıkların da bulunduğu örneklerin yüzde 27'sinde at DNA'sı tespit edildi. İncelenen işletmelerin yüzde 76'sında ise en az bir ürünün at DNA'sı içerdiği belirlendi.

GAIA'nın itirazı, işletmelerin başka bir et yerine yasa dışı biçimde at eti kullanmasından ziyade, ürün içeriğine ilişkin bilginin müşterilere satış sırasında aktarılmamasına odaklanıyor.

Kuruluş, işletmelere tedarik edilen ürünlerin ambalajlarında at etinin içerik listesinde belirtilebildiğini ancak müşterinin tezgahtan satın aldığı üründe hangi tür et bulunduğunu öğrenemeyebildiğini ifade ediyor.

GAIA, atların gıda zincirinden çıkarılmasını ve Belçika'da at eti satışının yasaklanmasını talep ediyor.

Kaynak: AA
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