AB Komisyonu Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldı - Son Dakika
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AB Komisyonu Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldı

AB Komisyonu Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldı

AB Komisyonu, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldığını duyurdu. AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin hızlandırılması ve reformların tamamlanması gerektiğini belirtti. Varhelyi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile yapılan görüşmelerde AB'ye olan bağlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Bosna Hersek'e yapılacak ödemelerin yaz aylarında başlayacağını söyleyen Varhelyi, ülkenin AB üyeliği için daha fazla bağlılık göstermesi gerektiğini vurguladı.

03.06.2024 21:37
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, AB Komisyonunun 21 Mart'ta aldığı Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararına göre adımların tamamlanması ve reformların hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek Halklar Meclisi ile Temsilciler Meclisi üyeleri, Bosna Hersek'in iki entitesi Bosna Hersek Federasyonu (FBIH) ve Sırp Cumhuriyeti (RS) temsilcileri ile Brcko Bölgesi yetkilerinin katıldığı üst düzey siyasi foruma Varhelyi, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Borjana Kristo ile ev sahipliği yaptı.

Varhelyi, Bosna Hersek'in AB üyelik sürecinin konuşulduğu forumun ardından düzenlenen basın toplantısında, görüşmelerde AB'ye olan bağlılığı görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Olumlu kararlar aldıklarını belirten Varhelyi, "Bunların gerçekleşmesi için şimdi daha fazla çalışmamız gerekiyor. AB yolunda ilerlemek için daha fazla şey yapılması gerekiyor ve bugün yaptığımız forumdan sonra bir sonraki aşamaya geçmek için neler yapmamız gerektiğini açıkça anladık. Mart ayındaki AB Komisyonunun aldığı Bosna Hersek'le katılım müzakerelerine başlama kararına göre adımların tamamlanması ve reformların hızlandırılması gerekiyor." diye konuştu.

Kilit olarak gördükleri yasaların onaylanması gerektiğine işaret eden Varhelyi, Batı Balkanlar için öngördükleri büyüme planına göre Bosna Hersek'e ilk ödemeyi yaz aylarında yapacaklarını söyledi.

Tüm ülkenin AB üyeliği için çalışmasını umduklarını vurgulayan Varhelyi, AB kapılarının açık olduğunu ancak günlük anlaşmazlıklar olmadan daha fazla bağlılık gerektiğini ekledi.

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Kristo ise görüşmelerde gündemlerinde yer alan ülkedeki mahkeme ve seçim yasaları konularında Varhelyi'yi bilgilendirdiklerini belirtti.

Kristo, seçim yasasının Yüksek Temsilcilik Ofisi (OHR) tarafından dayatıldığını savunarak, şöyle devam etti:

"Seçim yasası sadece parlamento çoğunluğunun işleyişini değil aynı zamanda bu kurumlar aracılığıyla karar alınmasını da sorgulatıyor. Bu durumdan çıkış yolunu hep birlikte bulmamız gerektiğini söylemek istiyorum. Herhangi bir şekilde duraksamaya izin vermemeliyiz. Çok sayıda zorluk olduğunun farkındayım ve bunun bilincindeyim ancak bağlılığımızla, diyaloğu güçlendirerek ve karşılıklı saygıyı göstererek kararlar almaya hazır olduğumuzu göstermek zorundayız."

AB'nin Batı Balkanlar için büyüme planı çerçevesinde Bosna Hersek'e 1 milyar 800 milyon avroluk paket öngördüğünü kaydeden Kristo, "Fonların uygulanması için gerekli koşulları yerine getirmemiz gerekiyor, bu ay içinde gerçekleşmesi beklenen ilk dilim ödeme için Bosna Hersek kurumlarının bütçe yasasının kabul edilmesi zorunlu." dedi.

Bosna Hersek, üyelik başvurusunu 15 Şubat 2016'da yapmış, aday ülke statüsünü 15 Aralık 2022'de almıştı.

AB Komisyonu, 21 Mart'ta, Bosna Hersek ile katılım müzakerelerine başlama kararı aldığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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