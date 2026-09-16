AB Komisyonu, entegre savunma pazarı önerisini yıl sonuna kadar sunacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Savunma ve Uzaydan Sorumlu Üyesi Andrius Kubilius, Avrupa savunma pazarının entegrasyonuna yönelik öneriyi yıl sonuna kadar sunacaklarını bildirdi.

Kubilius, Strazburg'da Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun savunma konulu oturumunda yaptığı konuşmada, AB Konseyi ve AP müzakerecilerinin savunma hazırlığı ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Avrupa'nın savunmaya ayırdığı bütçeyi giderek artırdığına dikkati çeken Kubilius, bu alanda üretimi hızlandırmada paranın tek başına yeterli olmadığını söyledi.

Kubilius, bazı üye ülkelerde sanayi kuruluşlarının yeni fabrika inşa etmek için 4 yıl boyunca izin beklediğini ve bu durumun Avrupa savunma hazırlığına zarar verdiğini aktararak yeni düzenlemelerle bu sürenin oldukça azaltılacağını belirtti.

Yeni düzenlemelerle ayrıca savunma amaçlı kullanılan bazı kimyasal maddelere ilişkin mevcut muafiyetlerin sürdürüleceği ve Avrupa Savunma Fonu'na (EDF) ilişkin prosedürlerin basitleştirileceğini kaydeden Kubilius, "Yeni ve daha basit kurallar, EDF'yi küçük ve yenilikçi şirketler için çok daha cazip hale getirecek ve acil savunma ihtiyaçlarının karşılanmasında hızlı hareket edilmesine olanak tanıyacaktır." dedi.

Kubilius, halihazırda "gerçek bir AB savunma pazarının" olmadığını, üye ülkelerce ortaklaşa üretilmiş savunma ürünlerinin dahi sınırlarda bazen aylarca bekletildiğini aktardı.

AP'nin martta daha güçlü ve entegre bir Avrupa savunma pazarı oluşturulması çağrısında bulunduğunu anımsatan Kubilius, AB Komisyonunun bu yöndeki önerisini yıl sonundan önce sunacağını ifade etti.

AB Konseyi ve AP müzakerecileri 10 Haziran'da, Avrupa'nın savunma kapasitesini ve savunma sanayisinin rekabet gücünü artırmayı amaçlayan yeni düzenlemeler üzerinde anlaşmaya varmıştı.

Yeni düzenlemeler bugün AP Genel Kurulu'nda oylanacak. Kabul edilmeleri halinde düzenlemeler AB Konseyinin son onayına sunulacak ve AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.