AB Komisyonu, İsrail yerleşimleriyle ticaret kararını üye ülkelere bıraktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

AB Komisyonu, İsrail yerleşimleriyle ticaret kararını üye ülkelere bıraktı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AB Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin kısıtlanmasına ilişkin seçeneklerin haziranda üye ülkelere sunulduğunu ancak hiçbiri üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi. Gill, kararın artık üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu ve görüşmelerin orada süreceğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Olof Gill, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticaretin kısıtlanması veya yasaklanmasına ilişkin seçeneklerin haziranda üye ülkelere sunulduğunu ancak bunlardan hiçbiri üzerinde uzlaşma sağlanamadığını söyledi.

Gill, komisyon sözcülerinin günlük basın toplantısında AA muhabirinin, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaretin AB çapında yasaklanmasının "ilkeli bir tutum" olacağı ve oy birliği gerektirmeyeceği yönündeki açıklamalarını hatırlatarak, komisyonun girişim hakkına rağmen neden bu yönde bir teklif sunmadığı ve 8 üye ülkenin kendi başlarına harekete geçmesini nasıl değerlendirdiği sorusunu yanıtladı.

AB'nin konuya ilişkin tutumunun "yüzde 100 açık" olduğunu belirten Gill, İsrail yerleşimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu, barışın ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesinin önünde engel oluşturduğunu vurguladı.

Gill, komisyonun haziranda üye ülkelere ayrıntılı bir "seçenekler belgesi" sunduğunu belirterek, belgede yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticarete ilişkin tam veya kısmi yasak, daha sıkı ihracat lisansı şartları ve gümrük tarifelerinin uygulanması gibi seçeneklerin yer aldığını aktardı.

Üye ülkelerin söz konusu seçeneklerden herhangi biri üzerinde anlaşamadığını kaydeden Gill, "Bir veya daha fazla seçenek üzerinde uzlaşmaya varmak ve bunu komisyona iletmek üye ülkelerin sorumluluğunda. Dolayısıyla konu üye ülkelerin elinde ve görüşmeler orada devam edecek." dedi.

12 ülkenin yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı???????

AB üyeleri Fransa, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Polonya, Portekiz, İspanya, İsveç ile Norveç, İzlanda, Kanada ve İngiltere 8 Eylül'de aldıkları ortak kararla işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklayacaklarını duyurmuştu.

AB, söz konusu yerleşimlerden gelen ürünlere henüz genel bir ithalat yasağı uygulamazken, bu ürünleri AB-İsrail Ortaklık Anlaşması kapsamındaki ticari ayrıcalıklardan hariç tutuyor.

AB düzeyinde böyle bir ticaret yasağının kabul edilmesi için üye ülkelerin oy birliği gerekmiyor. Kararın konseyde nitelikli çoğunlukla kabul edilmesi yeterli oluyor.

Kaynak: AA

Dış Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Komisyonu, İsrail yerleşimleriyle ticaret kararını üye ülkelere bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kilosu 3 bin TL Amasya’nın bamyası artık gramla satılıyor Kilosu 3 bin TL! Amasya'nın bamyası artık gramla satılıyor
Maltepe’deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler Maltepe'deki kiracı dehşetinden yeni görüntüler
Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı Cezayir, BAE ile tüm diplomatik ilişkilerini kesti, büyükelçiye 48 saat süre tanıdı
Ankara’da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü Ankara'da amca dehşeti: Yeğenini 3 kurşunla öldürdü
Kara Haydar’ı yakacak MASAK raporu Geliri sadece 74 bin TL Kara Haydar'ı yakacak MASAK raporu! Geliri sadece 74 bin TL
Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü Köpeği kamyonetin arkasına bağlayıp sürükleyerek götürdü

15:15
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti İşte yeni tur ihtimalleri
Fenerbahçe ve Galatasaray için tüm hesaplar değişti! İşte yeni tur ihtimalleri
15:03
İsmail Kartal’ın istifası sonrası Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
İsmail Kartal'ın istifası sonrası Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler: Onlar benimle anlaşamaz
14:57
Gelin arabasına asılan yazıya bakın Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti
14:48
İmamoğlu artık siyasi yasaklı Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar
14:29
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
Trabzonluları hedef alan Ertuğrul Kaya hakkında gözaltı kararı
13:59
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
İsmail Kartal istifa edip giderken yapılan saygısızlığa bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2026 15:43:03. #.0.3#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, İsrail yerleşimleriyle ticaret kararını üye ülkelere bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement