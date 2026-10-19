AB Komisyonu Ruslara çok girişli vizeyi zorlaştıracak, 2027 başında reform yapacak - Son Dakika
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AB Komisyonu Ruslara çok girişli vizeyi zorlaştıracak, 2027 başında reform yapacak

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AB Komisyonu, Rus vatandaşlarına çok girişli vize verilmesini zorlaştıracak adımlar atıldığını, savaşa dahil olanlara yönelik yaptırım kararının uygulama tedbirlerinin de açıklanacağını duyurdu. Vize kurallarında 2027 başında daha kapsamlı reform yapılması planlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rus vatandaşlarının çok girişli vize almasını zorlaştırmak için önlemler alındığını, savaşa dahil olanlara ilişkin de yaptırım kararı çıkacağını anımsatarak, 2027 başlarında vize kurallarında daha kapsamlı bir reforma gidileceğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Markus Lammert, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rus vatandaşlarına vize verilmesinin kısıtlanmasının 2022'den beri AB'nin öncelikleri arasında yer aldığına dikkati çeken Lammert, "Vize verilmesi, üye ülkelerin yetki alanına giriyor ve her vize başvurusu ulusal makamlar tarafından bireysel olarak değerlendiriliyor. Ancak elbette AB düzeyinde de atabileceğimiz adımlar var ve biz de bunları attık." değerlendirmesinde bulundu.

Lammert, Rus vatandaşlarına vize verilmesine daha düşük öncelik tanınması ve güvenlik unsurlarına daha fazla ağırlık verilmesi yönünde üye ülkeler için tavsiye yayımladıklarını anımsatarak, bu çerçevede önemli sonuçlar elde edildiğini kaydetti.

Çalışmaların devam ettiğine işaret eden Lammert, "Rus vatandaşlarının çok girişli vize almasını zorlaştırmak için de önlemler aldık. Önümüzdeki dönemde yeni adımlar atılacak. Savaşa dahil olanlara yönelik yaptırım kararı çıkınca, bu konuda uygulama tedbirlerini açıklayacağız. Ayrıca gelecek yılın başlarında vize kurallarımızda daha kapsamlı bir reforma gideceğiz." bilgisini verdi.

Polonyalı, İsveçli, Çek, Danimarkalı, Estonyalı, Finlandiyalı, Letonyalı, Litvanyalı, Hollandalı, Norveçli ve İzlandalı bakanlar, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile AB İçişlerinden Sorumlu Komisyon Üyesi Magnus Brunner'e gönderdikleri ortak mektupta Rus vatandaşlarına yönelik daha kısıtlayıcı ve bağlayıcı Schengen vize tedbirlerinin alınmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
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