Avrupa Birliği (AB), Rusya, Çin ve ABD'nin "barış deklarasyonundaki" Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) ilişkin açıklamanın ardından, Mahkeme'ye olan bağlılığını teyit etti.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, günlük basın toplantısında konuya ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Wigand, "AB, UCM'nin temel bir parçasını oluşturduğu kurallara dayalı uluslararası düzene ve AB kurallarına olan sarsılmaz bağlılığını bir kez daha teyit etmektedir." ifadelerini kullandı.

Deklarasyonda Birleşmiş Milletlere (BM) de atıfta bulunulduğunu anımsatan Wigand, AB'nin BM'nin güçlü bir destekçisi olduğunun altını çizdi.

Wigand, AB ve üye ülkelerinin BM sistemine toplu olarak en büyük mali katkıyı sağlayan aktörler olduğunu belirterek, BM'nin reform gündemini de desteklediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili ise Wigand, "Rusya ve Vladimir Putin'in talimatları doğrultusunda hareket eden güçler, Ukrayna'daki sivillere ve sivil altyapıya yönelik amansız saldırılarını sürdürüyor. Dolayısıyla, bu savaşı sona erdirmeye yönelik tüm çabaları elbette destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'in Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi marjında gerçekleştirdiği üçlü görüşmenin ardından barış deklarasyonu yayımlanmıştı.

Deklarasyonda, "Üç ülkenin devlet başkanları, devletlerin rızası ilkesinin ve devlet yetkililerinin dokunulmazlıklarına saygı gösterilmesinin büyük önem taşıdığını kabul ederek UCM ve benzer diğer kuruluşların yargı yetkilerini kötüye kullanmamaları gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerine yer verilmişti.