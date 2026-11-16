AB Komisyonu, Ukrayna'ya sekizinci kez 1,71 milyar avro askeri destek ödedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB Komisyonu, Ukrayna'ya sekizinci kez 1,71 milyar avro askeri destek ödedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Komisyonu, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Destek Kredisi kapsamında acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödedi. Ödemenin savunma bileşeni kapsamındaki sekizinci ödeme olduğu ve İHA, mühimmat ile hava savunma sistemleri tedarikinde kullanılacağı belirtildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Ukrayna'ya 90 milyar avroluk Destek Kredisi kapsamında acil askeri ihtiyaçlar için 1,71 milyar avro ödeme yaptı.

AB Komisyonundan Ukrayna'ya askeri desteğe ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu kaynağın Ukrayna'nın Rusya'ya karşı savunmasındaki acil askeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere insansız hava araçları (İHA), mühimmat ve erken uyarı radarları ile füzeler dahil hava savunma sistemlerinin tedarikinde kullanılacağı aktarıldı.

Ödemenin Ukrayna Destek Kredisi'nin savunma bileşeni kapsamında yapılan sekizinci ödeme olduğu ifade edilen açıklamada, kaynağın Ukraynalı ve Avrupalı üreticilerden savunma ekipmanı tedarikinde kullanılmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, toplam ödemenin yaklaşık yüzde 40'ının AB ülkelerinde faaliyet gösteren üreticilerle yapılacak sözleşmelere ayrılmasının planlandığı kaydedildi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın saldırılarının başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'ya desteği sürdürdüklerinin altını çizdi.

Von der Leyen, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, Avrupa'nın güvenliğini koruyacak adil ve kalıcı bir barış için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.

AB'nin 2026 ve 2027 yıllarını kapsayan Ukrayna Destek Kredisi programı, Ukrayna'nın savunma kapasitesi ile savunma sanayisini güçlendirmek için 60 milyar avro, devletin işleyişi ve temel kamu hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla da 30 milyar avroluk bütçe desteği olmak üzere toplam 90 milyar avroluk finansman içeriyor.

Kaynak: AA
PolitikaEkonomiGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: AB Komisyonu, Ukrayna'ya sekizinci kez 1,71 milyar avro askeri destek ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android