AB Konseyi, Lübnan için 3 yıllık EUSM Lebanon misyonunu kurma kararı aldı - Son Dakika
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AB Konseyi, Lübnan için 3 yıllık EUSM Lebanon misyonunu kurma kararı aldı

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AB Konseyi, Lübnan'ın savunma ve güvenlik kurumlarını desteklemek için EUSM Lebanon misyonunu kurmaya karar verdi. Misyon, ilk etapta 3 yıl görev yapacak ve Lübnan Silahlı Kuvvetleri ile İç Güvenlik Kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim verecek.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, Lübnan'ın savunma ve güvenlik kurumlarının güçlendirilmesine katkıda bulunmak amacıyla AB Lübnan Destek Misyonu'nun (EUSM Lebanon) kurulmasına karar verdi.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Konseyin bugün Ortak Güvenlik ve Savunma Politikası (CSDP) kapsamında kurulacak misyonun oluşturulması kararını kabul ettiği ve misyonun başlangıç görev süresinin 3 yıl olarak belirlendiği bildirildi.

Açıklamada, yeni misyonun Lübnan'da barış ve güvenliğe katkıda bulunmasının, devlet kurumlarının güçlendirilmesini desteklemesinin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararı doğrultusunda kalıcı istikrarın sağlanmasını teşvik etmesinin hedeflendiği belirtildi.

Misyonun, Lübnan Silahlı Kuvvetleri ve İç Güvenlik Kuvvetlerinin kapasitelerinin geliştirilmesine katkı sağlayacağı ifade edilen açıklamada, ayrıca deniz güvenliğinin yönetiminin güçlendirilmesini destekleyeceği kaydedildi.

Misyon askeri ve sivil olmak üzere iki ayaktan oluşacak

Açıklamada, AB Lübnan Destek Misyonu'nun ortak bir siyasi görev çerçevesi altında faaliyet gösterecek askeri ve sivil olmak üzere iki ayrı ayaktan oluşacağı aktarıldı.

Bu iki yapının, kendi yetki alanlarında birbirini tamamlayan görevler yürüteceği belirtilen açıklamada, misyonun askeri ayağının, Lübnan Silahlı Kuvvetlerine danışmanlık ve eğitim desteği sağlayarak ülkenin sınır ve deniz güvenliği alanlarındaki kapasitesini güçlendirmeyi amaçladığı vurgulandı.

Açıklamada, bu kapsamda kara sınırlarının gözetimi ve kontrolü, istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetleri, kaçakçılıkla mücadele ve operasyonel koordinasyon alanlarında destek verileceği bildirildi.

Sivil ayağın ise İç Güvenlik Kuvvetlerine danışmanlık ve uzmanlaşmış eğitim desteği sağlayacağı kaydedilen açıklamada, bu yolla kuvvetlerin operasyonel kapasitesinin artırılmasının ve sürdürülebilir eğitim yapılarının geliştirilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Açıklamada, sivil ayağın görev alanları arasında siber suçlarla mücadele ve kaçakçılığın önlenmesinin de bulunduğu vurgulanarak, Beyrut Limanı da dahil olmak üzere liman güvenliğinin yönetiminin güçlendirilmesine destek verileceği belirtildi.

AB'nin Lübnan'a yönelik desteği koordine edilecek

Açıklamada, misyonun Avrupa Barış Fonu (EPF) aracılığıyla sağlanan AB yardımını kolaylaştıracağı ve bu desteği tamamlayacağı ifade edilirken, misyonun ayrıca Lübnan'ın güvenlik sektörünü destekleyen AB kurumları, üye ülkeler, BM ve diğer uluslararası ortaklarla yakın koordinasyon içinde çalışacağına işaret edildi.

Kuruluş kararının ardından misyonun gelecekte sahaya konuşlandırılmasına yönelik operasyonel planlama çalışmalarının devam edeceği bildirilen açıklamada, AB Lübnan Destek Misyonu'nun fiilen başlatılmasına ilişkin kararın ise operasyonel planlamanın tamamlanmasının ardından AB Konseyi tarafından ayrıca kabul edileceği kaydedildi.

Kaynak: AA
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