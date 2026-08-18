AB, Orman Yangınları Karşısında İklim Hedeflerini Savundu - Son Dakika
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AB, Orman Yangınları Karşısında İklim Hedeflerini Savundu

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AB Komisyonu, orman yangınlarına rağmen iklim hedeflerini koruduklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Avrupa'nın farklı bölgelerinde etkili olan orman yangınlarının ardından "Yeşil Mutabakat" kapsamındaki bazı düzenlemelerin gevşetilmesine yönelik eleştirileri reddederek iklim hedeflerinin korunduğunu savundu.

AB Komisyonu Sözcüsü Eva Hrncirova, günlük basın toplantısında, Avrupa genelindeki orman yangınları ve iklim değişikliğiyle mücadele politikalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Hrncirova'ya, "kıtada yaşanan şiddetli orman yangınları karşısında Komisyonun iklim değişikliğiyle mücadele stratejisini yeniden değerlendirip değerlendirmeyeceği ve Yeşil Mutabakat kapsamında daha önce alınan bazı tedbirlerin gevşetilmesine yönelik mevcut yaklaşımın halen uygun olup olmadığı" soruldu.

Hrncirova, AB'nin şirketlerin üzerindeki idari yükü azaltmak ve kuralları daha basit hale getirmek amacıyla kapsamlı bir "basitleştirme" süreci yürüttüğünü belirtti.

Bunun iklim ve çevre alanında "kuralsızlaştırma" anlamına gelmediğini savunan Hrncirova, "Çok güçlü bir basitleştirme çabası yürütüyoruz. Kuralları basitleştirmek, şirketlerimizin hayatını kolaylaştırmak ve idari yükü azaltmak Komisyon'un temel politikalarından biri ancak bu hiçbir şekilde kuralsızlaştırma değil." dedi.

Hrncirova, AB'nin iklim hedeflerini koruduğunu vurgulayarak, "Hedeflerimizi koruyoruz ve çok açık iklim hedeflerimiz var." ifadesini kullandı.

Avrupa "çok şiddetli" orman yangını sezonundan geçiyor

Avrupa'nın bu yıl "çok şiddetli" bir orman yangını sezonundan geçtiğine dikkati çeken Hrncirova, iklim değişikliğinin etkilerinin görüldüğünü ve Avrupa'nın diğer kıtalara kıyasla 2 kat daha hızlı ısındığını söyledi.

Hrncirova, Komisyon'un bu yılın ilerleyen dönemlerinde sunulmak üzere "Avrupa iklim direnci için bütünleşik çerçeve" hazırladığını bildirdi.

İklim değişikliğinin çevre, tarım ve sağlık dahil farklı sektörleri etkilediğine işaret eden Hrncirova, yeni çerçeveyle iklim direncinin birçok politikanın parçası haline gelmesini istediklerini kaydetti.

Hrncirova, yaz boyunca yaşanan gelişmelerin yılın ilerleyen dönemlerinde sunulması planlanan iklim direnci çerçevesine ilişkin tartışmalarda dikkate alınacağını dile getirdi.

Avrupa Yeşil Mutabakatı, AB'nin 2050'ye kadar iklim nötr hale gelmesini amaçlayan ve enerji, sanayi, ulaşım, tarım ve çevre gibi birçok alanda düzenlemeler içeren dönüşüm stratejisi olarak biliniyor. AB Komisyonu son dönemde rekabet gücünü artırmak ve şirketlerin idari yükünü azaltmak amacıyla bu düzenlemelerin bir bölümünde "sadeleştirmeye" giderken, söz konusu adımlar çevre ve iklim kurallarının zayıflatıldığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Kaynak: AA

Orman Yangınları, Politika, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB, Orman Yangınları Karşısında İklim Hedeflerini Savundu - Son Dakika

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