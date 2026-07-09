AP Raportörü Amor, Gürlek'in Eleştirilerine Trump'ın "Brunson" Sözleriyle Yanıt Verdi - Son Dakika
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AP Raportörü Amor, Gürlek'in Eleştirilerine Trump'ın "Brunson" Sözleriyle Yanıt Verdi

09.07.2026 14:05  Güncelleme: 14:58
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Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in yargı bağımsızlığı açıklamalarını, Trump'ın Brunson için 'Cumhurbaşkanı'nı aradım, derhal serbest bıraktı' sözleriyle eleştirdi.

(ANKARA) - Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Türk yargısının bağımsızlığına ilişkin açıklamalarını, ABD Başkanı Donald Trump'ın NATO Zirvesi sırasında Rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmasına ilişkin kullandığı "Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı" sözleriyle eleştirdi. Amor, Trump'ın bu ifadelerinin, "Bakan Gürlek'e verilebilecek en iyi ve en aydınlatıcı yanıt" olduğunu söyledi.

Amor, İlke TV'de yaptığı açıklamada Trump'ın, Brunson'ın tahliyesinin ardından kullandığı, "Cumhurbaşkanı'nı aradım ve derhal serbest bıraktı" sözlerine atıfta bulunarak, "Bence Bakan Gürlek'e verilebilecek en iyi ve en aydınlatıcı yanıt bu" diye konuştu. Amor, bu açıklamanın, Gürlek'in Türk yargısının bağımsızlığına ilişkin değerlendirmeleriyle çeliştiğini, söz konusu durumun yargının bağımsızlığı tartışmaları açısından kamuoyunun kendi değerlendirmesini yapmasına imkan verdiğini söyledi.

GÜRLEK NE DEMİŞTİ?

Tartışma, Amor'un İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'de görülen davasını takip ettikten sonra yaptığı açıklamalarla başladı.

Amor, Akın Gürlek'in geçmişte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüttüğünü hatırlatarak, "Akın Gürlek hiçbir demokratik reformun parçası olamaz. Çünkü Ekrem İmamoğlu'nun siyasi rekabetten uzaklaştırılması sürecinde siyasi bir araç olarak kullanıldı. AK Parti'nin seçimlerde başaramadığını yargıyı ve savcıları kullanarak gerçekleştirmeye çalıştılar" değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bunun üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek ise Türkiye'deki yargı süreçlerinin yabancı siyasetçilerin değerlendirmelerine göre değil, Anayasa, kanunlar ve bağımsız mahkemelerin kararları doğrultusunda yürüdüğünü belirtti.

Gürlek, "Hiç kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz, devam eden yargılamaları etkilemeye, Türk yargısını baskı altına almaya ve ülkemizin iç işlerine müdahale etmeye kalkamaz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AP Raportörü Amor, Gürlek'in Eleştirilerine Trump'ın 'Brunson' Sözleriyle Yanıt Verdi - Son Dakika

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