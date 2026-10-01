AB, Rusya'nın NATO belgesine ilişkin nükleer söylemi kınadı, tuzağa düşmeyecek - Son Dakika
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AB, Rusya'nın NATO belgesine ilişkin nükleer söylemi kınadı, tuzağa düşmeyecek

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AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, Rusya'nın NATO belgesine ilişkin sorumsuz nükleer söylemi kınadıklarını ve kurduğu tuzağa düşmeyeceklerini söyledi. Wigand, Moskova'nın yıldırma taktiklerini görünür kılmayacaklarını, NATO'nun tepkisinden memnun olduklarını belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın NATO'ya gönderdiği gayriresmi belgeyle ilgili, "Elbette Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini kınıyoruz. AB, Rusya'nın kurduğu tuzağa düşmeyecek ve Moskova'nın yıldırma ve korku yayma taktiklerini daha fazla görünür kılmayacağız." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu sözcülerinden Christian Wigand, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AB'nin Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşa yönelik tutumunun açık olduğunu kaydeden Wigand, Rusya'nın NATO'ya gönderdiği gayriresmi belge hakkında bilgi sahibi olduklarını kaydetti.

Wigand, NATO'nun belgeye tepkisini ise memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Elbette Rusya'nın sorumsuz nükleer söylemini kınıyoruz. AB, Rusya'nın kurduğu tuzağa düşmeyecek ve Moskova'nın yıldırma ve korku yayma taktiklerini daha fazla görünür kılmayacağız." şeklinde mesaj verdi.

AB'nin NATO'yla yakın işbirliği içinde çalıştığını kaydeden Wigand, iki kurum arasındaki iletişimin ayrıntılarını açıklamayacağını söyledi.

Wigand, Rusya'nın Komisyona benzer bir belge göndermediğini aktardı.

Rusya'dan NATO'ya gayriresmi belge

Rusya'nın NATO'ya gayriresmi bir belge ileterek İttifak'ın eylemlerinin Moskova'yla "doğrudan silahlı çatışma riskini ciddi ölçüde artırdığı konusunda uyarıda bulunduğu" ortaya çıkmıştı.

Belgede, "Rusya'nın olası herhangi bir saldırıyı püskürtmek için gerekli imkanlara sahip olduğunu ve topraklarını savunmak üzere tüm cephaneliğini kullanmaya hazır bulunduğu" aktarılmıştı.

NATO Sözcüsü Allison Hart da Rusya'nın İttifak'a gayriresmi bir belge ilettiğini ve NATO'nun buna verdiği yanıtta, nükleer silahlara ilişkin sorumsuz söylemler de dahil, güç kullanma tehdidini güçlü biçimde kınadığını bildirmişti.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ise NATO topraklarına yönelik yakın vadeli bir tehdidin söz konusu olmadığını, olması halinde bile ittifakın olası bir tehditle baş etmeye hazır olduğunu söylemişti.

Rutte, belgeye, "Bakın, biz savunma ittifakıyız. Nükleer tehdide son verin. Bu kesinlikle yersiz ve faydalı değil. Özellikle de Ukrayna'daki savaşı sona erdirin." ifadeleriyle cevap verdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA
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