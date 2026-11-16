AB, SDA ve NoName057(16) dahil 30 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AB, SDA ve NoName057(16) dahil 30 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AB Konseyi, Rusya bağlantılı bilgi manipülasyonu ve kötü niyetli siber faaliyetler kapsamında 30 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı. SDA ve NoName057(16) dahil listedekilerin mal varlıkları donduruldu, kişilere AB ülkelerine giriş yasağı getirildi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya bağlantılı bilgi manipülasyonu, müdahale ve kötü niyetli siber faaliyetler nedeniyle 30 kişi ve 2 kuruluşu yaptırım listesine aldı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, "Moskova merkezli halkla ilişkiler ve siyasi danışmanlık şirketi Social Design Agency (SDA) ile Rusya yanlısı bilgisayar korsanı grubu NoName057(16)" yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Açıklamada, SDA'nın, Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi tarafından finanse edilen, yönlendirilen ve denetlenen geniş çaplı bilgi manipülasyonu ve müdahale projeleri yürüttüğü savunuldu.

Şirketin medya ve sosyal medya ortamını sistematik biçimde manipüle ettiği, Rusya yanlısı propaganda ve dezenformasyon yaydığı ileri sürülen açıklamada, SDA'nın 2024 Avrupa Parlamentosu seçimleri dahil olmak üzere AB ülkelerini, Birlik kurumlarını ve Avrupa kamuoyunun Ukrayna'ya desteğini hedef alan kampanyalar düzenlediği kaydedildi.

Şirketin, Avrupa ve Ukrayna'ya yönelik karşı kampanyalarının geliştirilmesi ve yürütülmesinde çeşitli görevler üstlenen 24 çalışan da yaptırım listesine eklendi.

Ayrıca Rus televizyoncular Vitaliy Yeliseyev ve Pyotr Marçenko, Ukrayna doğumlu blog yazarı ve askeri yorumcu Yuriy Podolyaka ile RT International'dan Chay Bowes da listeye alınan isimler arasında yer aldı.

Bu kişilerin, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı sürdürdüğü savaşı meşrulaştıran ve destekleyen söylemlerin yayılmasına ve bilgi manipülasyonuna katıldıkları iddia edilen açıklamada, Konseyin kararının, AB toplumlarını istikrarsızlaştırmayı amaçlayan Rus hibrit faaliyetlerinin arttığı bir dönemde alındığı vurgulandı.

Yaptırım kapsamına alınan kişi ve kuruluşların mal varlıkları dondurulurken, kişilere AB ülkelerine giriş ve bu ülkelerden transit geçiş yasağı uygulanıyor. AB vatandaşları ve şirketlerinin de listedekilere doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlaması yasaklanıyor.

Son eklemelerle AB'nin siber yaptırım rejimi kapsamındaki kişi sayısı 27'ye, kuruluş sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: AA
PolitikaGüvenlikGüncelRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Büşra Özdemir, AK Parti’ye geçişin ilk adımını attı Büşra Özdemir, AK Parti'ye geçişin ilk adımını attı
Yıllardır suyun içindeydi 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu Yıllardır suyun içindeydi! 30 yıl sonra ezan sesi duyuldu
Konya’yı karıştıran yasak aşk skandalı Sonu iki taraf için de kötü bitti Konya'yı karıştıran yasak aşk skandalı! Sonu iki taraf için de kötü bitti
Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi Tamir için geldi, banyoya gizli kamera yerleştirdi
Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı Karşı odadaki personeli ağırlayan kaymakamın paylaşımı büyük tartışma yarattı
Netflix’in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı Netflix'in yeni dizisinde silah üzerindeki mesaj tartışma yarattı
15:20
İsmail Kartal’ın Fenerbahçe’den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'den ayrılırken aldığı para ortaya çıktı
14:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kayıtsız kalamadığı pankart: İşte bizim farkımız budur
14:48
Merkez Bankası’nın raporundan sızdı İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Merkez Bankası'nın raporundan sızdı! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
14:45
Fatih Terim’in korumaları geceye damga vurdu
Fatih Terim'in korumaları geceye damga vurdu
14:12
Karadeniz’de yük gemisi battı 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
Karadeniz'de yük gemisi battı! 12 Türk mürettebatın tamamı kurtarıldı
13:29
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Fransa maçı sonrası 3 dakikalık toplantı: Sergen Yalçın salondan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 15:22:58. #7.13#
SON DAKİKA: AB, SDA ve NoName057(16) dahil 30 kişi ve 2 kuruluşa yaptırım kararı aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android