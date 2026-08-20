AB, Ukrayna'nın Füze Savunmasını Güçlendirecek - Son Dakika
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AB, Ukrayna'nın Füze Savunmasını Güçlendirecek

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Ursula von der Leyen, Ukrayna'nın balistik füze savunmasını desteklemek için çalıştıklarını açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirterek, Ukrayna'nın balistik füzelere karşı savunma kapasitesini desteklemek için üye ülkelerle ve ortaklarla çalıştıklarını bildirdi.

Von der Leyen, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Rusya'nın, başkent Kiev başta olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği hava saldırılarına ilişkin paylaşımını alıntıladı.

"Rusya başlattığı savaşı kaybediyor ve buna sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alarak karşılık veriyor." ifadesini kullanan von der Leyen, Ukrayna'nın hava savunmasının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Von der Leyen, "Ukrayna'nın can kayıplarını önleyecek imkanlara sahip olması için üye ülkelerle ve ortaklarımızla birlikte ülkenin balistik füzelere karşı savunma kapasitesini desteklemek üzere çalışıyoruz. Bu, en acil önceliğimiz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy de Rus ordusunun gece saatlerinde başta Kiev olmak üzere Ukrayna'nın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini, Kiev'de 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AB, Ukrayna'nın Füze Savunmasını Güçlendirecek - Son Dakika

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