AB Yüksek Temsilcisi Türkiye'ye Ziyaret Gerçekleştirecek

(ANKARA) - AB Dış İlişkiler Servisi, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'ın, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu. Kallas ve beraberindeki heyet, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecek.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi'nden, Kallas'ın Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Ankara'da 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde gerçekleştirilecek ziyaretin AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda ortak zorlukları ele almak ve işbirliği yollarını değerlendirmek için fırsat olacağı belirtildi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Avrupa Komisyonu Yüksek Temsilcisi/Başkan Yardımcısı Kaja Kallas, Genişlemeden Sorumlu Komiser Marta Kos ve İçişleri ve Göçten Sorumlu Komiser Magnus Brunner ile birlikte 29-30 Haziran tarihlerinde Türkiye'ye gidecek. Yüksek Temsilci ve Komisyon Üyeleri, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşecekler. Bu, Yüksek Temsilci'nin Türkiye'ye yapacağı ikinci resmi ziyaret olacak. Ziyaret, Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi (7-8 Temmuz) öncesinde gerçekleşecek. Ziyaret, AB-Türkiye ilişkilerini gözden geçirmek, giderek daha istikrarsız hale gelen jeopolitik ortamda ortak zorlukları tartışmak ve Türkiye'nin aday ülke ve NATO müttefiki olması nedeniyle işbirliği için ek yollar keşfetmek için bir fırsat olacaktır."