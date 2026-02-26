Abant Gölü Beyaz Kapağında

BOLU'da kar yağışının ardından Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplanırken, ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.

Kentin yüksek kesimlerinde iki gündür kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından karla kaplandı. Kar kalınlığı milli parkta yaklaşık 15 santimetreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanları ve yaylalarda beyaz güzellik oluştu. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan manzara dron ile görüntülendi.