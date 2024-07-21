Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda yol çalışması başladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce göl çevresinde bulunan yolun bozulan kısımları onarılıyor.
Kepçeyle sökülen kısımlar tekrar küp taşlarla yeniden yapılıyor.
Çalışmanın yapıldığı alandan araçlarıyla geçen tatilciler, zaman zaman zor anlar yaşıyor.
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, 5 kilometrelik kısımda yapılan çalışmaların hafta içerisinde tamamlanacağını belirtti.
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