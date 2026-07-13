Abb'den "Ahbap" ile İmzalanan Protokolle İlgili Açıklama: "Söz Konusu Protokol Abb Tarafından Kasım 2025'te Tek Taraflı Olarak Feshedilmiştir" - Son Dakika
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Abb'den "Ahbap" ile İmzalanan Protokolle İlgili Açıklama: "Söz Konusu Protokol Abb Tarafından Kasım 2025'te Tek Taraflı Olarak Feshedilmiştir"

13.07.2026 13:00  Güncelleme: 13:27
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, AHBAP Derneği ile 2022'de imzalanan Bilim ve Sanat Kampüsü Protokolü'nü, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kasım 2025'te tek taraflı feshettiğini duyurdu.

(ANKARA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından, AHBAP Derneği ile Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan 2022 tarihli  Ortak Hizmet Protokolü'nün, öngörülen iş ve işlemler ile birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kasım 2025'te tek taraflı olarak feshedildiği açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) sosyal medya hesabından AHBAP ile imzalanan ortak hizmet protokolüne ilişkin açıklama yapıldı. Protokol ve fesihle ilgili belgelerin de eklendiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi ile AHBAP Derneği arasında, Bilim ve Sanat Kampüsü Projesi kapsamında imzalanan Ortak Hizmet Protokolü, 16 Eylül 2022 tarihli ve 1812 sayılı Belediye Meclisi kararının oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından, 26 Eylül 2022 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ancak protokol kapsamında öngörülen iş ve işlemlerin yerine getirilmemesi, AHBAP tarafından ilgili alanda herhangi bir faaliyetin hayata geçirilmemesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan birçok resmi bildirime rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle söz konusu protokol Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Kasım 2025'te tek taraflı olarak feshedilmiştir. Protokole ilişkin belgeler de aşağıdaki ekte yer almaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: ANKA

Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Abb'den 'Ahbap' ile İmzalanan Protokolle İlgili Açıklama: 'Söz Konusu Protokol Abb Tarafından Kasım 2025'te Tek Taraflı Olarak Feshedilmiştir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Abb'den "Ahbap" ile İmzalanan Protokolle İlgili Açıklama: "Söz Konusu Protokol Abb Tarafından Kasım 2025'te Tek Taraflı Olarak Feshedilmiştir" - Son Dakika
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