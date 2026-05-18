Yavaş: Gençlerimizle ortak akılla hizmete devam - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yavaş: Gençlerimizle ortak akılla hizmete devam

18.05.2026 17:31  Güncelleme: 18:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Ankara’mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - ABB Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Başta Ankara'mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 19 Mayıs dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günün 107. yıl dönümünde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz."

"MİLLİ EGEMENLİK BİLİNCİNİN TÜM DÜYAYA İLAN EDİLDİĞİ TARİH"

Kurtuluş ateşinin yakıldığı 19 Mayıs 1919, bağımsızlık mücadelemizin ilk adımı ve yeniden doğuşumuzun simgesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesi, milletimizin azmi, cesareti, birlik ve beraberlik ruhuyla birleşerek Cumhuriyetimizin temellerini oluşturmuştur. Bu anlamlı gün, işte bu güçlü iradenin, hür yaşama kararlılığının ve milli egemenlik bilincinin tüm dünyaya ilan edildiği bir tarihtir.

'Bütün ümidim gençliktedir' sözleriyle Türk gençliğine olan güvenini dile getiren Atatürk'ün önderliğinde, bizler de geleceğimizi gençlerimizle birlikte inşa edeceğiz. Tarih boyunca karşılaşılan tüm zorluklara rağmen atalarımızın büyük fedakarlıklarla bizlere emanet ettiği bu vatanı, aynı inanç ve kararlılıkla koruyacak ve geleceğe taşıyacağız. Başta Ankara'mız olmak üzere ülkemizin her alanda gelişmesi, kalkınması ve güçlenmesi, gençlerimize yeni ufuklar açılması adına ortak akıl anlayışıyla hizmet etmeye devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; tüm gençlerimizin ve milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyor, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.

Kaynak: ANKA

Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yavaş: Gençlerimizle ortak akılla hizmete devam - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü İsrail ekonomisinde savaş depremi: 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 3,3 küçüldü
Tarihi skandal Hakemler Neymar’ı zorla oyundan çıkardı Tarihi skandal! Hakemler Neymar'ı zorla oyundan çıkardı
LASK Linz’den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk LASK Linz'den 61 yıl sonra tarihi şampiyonluk
Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı Çorlu’da iki polisi şehit eden caniyi linçten yine polis kurtardı
Abdülkerim Bardakcı’dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda Psikolojik olarak çökmüştüm Abdülkerim Bardakcı'dan olay itiraf: O ses hala kulaklarımda! Psikolojik olarak çökmüştüm

17:52
Mersin’de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
Mersin'de 17 yaşındaki pompalı tüfekli saldırgan 4 kişiyi öldürdü, 8 kişiyi yaraladı
17:47
Süper Lig’den düşen takımdan TFF’ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
Süper Lig'den düşen takımdan TFF'ye sert çağrı: Lig bu haliyle tescil edilmemeli
17:33
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
Mevlüt Çavuşoğlu, kardeşinin tabutuna omuz verdi
17:15
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir’deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
Bakan Gürlek duyurdu: Nevşehir'deki çifte cinayet 10 yıl sonra çözüldü
16:42
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti’den istifa etti
Milletvekili Ersin Beyaz, İYİ Parti'den istifa etti
16:30
Amasya ve Tokat’ta sel ve taşkın alarmı Eğitime ara verildi
Amasya ve Tokat'ta sel ve taşkın alarmı! Eğitime ara verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 18:18:06. #.0.4#
SON DAKİKA: Yavaş: Gençlerimizle ortak akılla hizmete devam - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.