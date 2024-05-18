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ABB'den '2040 yılında 'Ankara'da Hareketlilik' konulu çalıştay

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen 'SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı' kapsamında '2040 Yılında Ankara'da Hareketlilik' konulu '2. Paydaş Çalıştayı' gerçekleştirildi.

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı" kapsamında '2024 Yılında Ankara'da Hareketlilik' konulu '2. Paydaş Çalıştayı' düzenlendi. Üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, proje uzmanları ile özel sektöre temsilcilerinin katıldığı çalıştayda; panel ve sunum tartışmalarının yanı sıra oluşturulan senaryolar ve tedbir paketleri üzerine bilgi ve deneyim paylaşımı yapıldı.

Amaç: Sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin oluşturulması

SMART Ankara Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı ile paydaşların ve Ankara halkının süreçten haberdar olmaları için imkanlar sağlamayı, sürdürülebilir hareketlilikle ilgili karar alma süreçlerinde tüm hedef gruplarının temsilcilerine söz hakkı verilmesi ve sürdürülebilir kentsel hareketlilik stratejilerinin birlikte oluşturulması amaçlanıyor. Dünya'da yaygınlıkla uygulanan ve önde gelen 10 farklı sürdürülebilir ulaşım senaryosunun içinden 6 farklı senaryo seçildi. Çalıştayın ikinci aşamasında panel tartışması, sunum ve tartışma, senaryolar ve tedbir paketleri üzerine gruplar çeşitli bilgi ve deneyimlerini birbiriyle paylaştı.

"EGO'yu Ankara'nın ulaşım otoritesi haline getirmek istiyoruz"

Ankara'nın sürdürülebilir hareketliliğinde vizyon çizmeye çalıştıklarını kaydeden EGO Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Dr. Taylan Engin şunları söyledi:

"Ankara için neler yapmalıyız, hangi senaryolara ağırlık vermeliyiz, yerel yönetim olarak almamamız gereken roller neler gibi konuları çalışıyoruz. Bu konuda siz paydaşlarımızın görüşleri bizim için çok önemli. Lastik tekerlekli taşımacılığımızda yaklaşık günlük 1 milyon, raylı sistemlerde de 500 bin yolcuya hizmet veren bir yapımız var. Akıllı ulaşım sistemlerini kullanma nedenimiz zamanı daha kaliteli ve verimli kullanılabilir hale getirmek. EGO'yu Ankara'nın ulaşım otoritesi haline getirmek istiyoruz. Bütün çalışmalarımızla bu eksende ilerliyoruz. Bu işin finalinde Ankara'da Ankaralıların memnun ve mutlu olacağı kaliteli bir toplu taşıma hizmetini geliştirebilmek için elimizden gelen tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz."