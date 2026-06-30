ABB'den Acil Durum Tatbikatı

Ankara Büyükşehir Belediyesince (ABB), Dikimevi-Natoyolu Ankaray Hafif Raylı Sistem Hattı'nın inşaat sahasında ilk yardım, arama-kurtarma ve yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, çalışanların acil durumlara hazırlık düzeyini artırmak, müdahale ekipleri arasındaki koordinasyonu güçlendirmek ve acil durum planlarının uygulanabilirliğini değerlendirmek amacıyla düzenlenen tatbikata 474 personel katıldı.

Tatbikat kapsamında tünel içerisinde meydana geldiği varsayılan göçük nedeniyle arama ve kurtarma çalışmaları yürütüldü. Göçük altında kaldığı varsayılan personel, ekiplerin koordineli müdahalesiyle kurtarıldı. Ayrıca acil çıkış ve tahliye uygulamaları gerçekleştirilirken, yüklenici firma binasının elektrik tesisatında meydana geldiği varsayılan yangına müdahale edildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Mümtaz Yavuz, "Metro inşaatları yüksek riskli alanlar olduğu için tatbikatlarımızı yılda 2 kez yapıyoruz. Ülkemizin fay hattı üzerinde olması nedeniyle zaman zaman bu tür afetleri yaşıyoruz. Ekibimizi her zaman hazır tutmak amacıyla bu tatbikatları yapıyoruz." ifadelerini kullandı.???????