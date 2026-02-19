ABB'den Ramazan Yardım Kampanyaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ramazanda ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla "Fitre ve Fidye ver", "Koli ver" ve "Su ver" kampanyalarını başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşlar kampanyalara "https://fitrever.ankara.bel.tr/", "https://koliver.ankara.bel.tr/" ve "https://suver.aski.gov.tr/" internet adreslerinden katılabilecek.

Hayırseverler, bu siteler aracılığıyla fitre ve fidyelerini verebilecek, küçük, orta ve büyük olmak üzere üç farklı gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırabilecek.

"Su ver" kampanyasında ise sosyal yardım alan ailelerin su faturaları ödenebilecek."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara'da iyiliği büyütmek, sofraları bereketlendirmek isteyen hayırseverlerimiz için 'Fitre/Fidye ver', 'Koli ver' ve 'Su ver' kampanyalarımızı bu Ramazan ayında da başlatıyoruz. Gelin, iyiliği birlikte büyütelim." ifadelerini kullandı.