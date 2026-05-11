ABB Meclisi 2025 Bütçe Raportunu Kabul Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin mayıs ayı beşinci birleşimi yapıldı.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi.

Işık, önceki birleşime ilişkin tutanak özetini oylatmasının ardından gündem maddelerini okudu.

Gündem maddeleri, başkanlık yazıları ve bazı komisyon raporları toplantıda görüşülerek, oy birliği ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Mecliste, Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü ve Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (ASKİ) 2025 mali yılı bütçe kesin hesabına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu sunuldu.

Rapor üzerinde yapılan görüşmelerin ardından oylamaya geçildi.

ABB, ASKİ ve EGO Genel Müdürlüğünün 2025 mali yılı bütçe kesin hesap raporları, oy çokluğuyla kabul edildi.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Işık, 8 Haziran'da toplanmak üzere oturumu kapattı.