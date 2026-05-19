ABB Yağmur Suyu Altyapı Çalışmalarını Açıkladı

ABB'DEN AÇIKLAMA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. ABB'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Söz konusu bölgede, ASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülen altyapı imalat çalışmaları kapsamında kapasitesi yetersiz kalan yağmur suyu altyapı hatlarının yenilenmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Bahse konu imalat sürecinde, yağmur suyu altyapısı geçici olarak deşarj edilmiş; İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerin ardından gerekli tamirat ve düzenlemeler ivedilikle tamamlanmıştır. Süreç boyunca ilgili kurum düzenli olarak bilgilendirilmiştir. Halihazırda Mogan Gölü'ne herhangi bir şekilde deşarj söz konusu değildir" denildi.
