ABD, 80 Ekvadorlu Göçmeni Sınır Dışı Etti

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ABD tarafından hava yoluyla sınır dışı edilen 80 Ekvadorlu düzensiz göçmen ülkelerine ulaştı.

Ekvador Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin Texas eyaletinden kalkan ve 80 Ekvadorlu göçmeni taşıyan askeri uçağın Guayaquil'deki havaalanına indiği bildirildi.

Göçmenlerin ABD'de belgesiz oldukları gerekçesiyle "zorla" gönderildiği belirtilen açıklamada, "Ulusal hükümet her zaman vatandaşlarını kabul etmeye hazırdır ve yurt dışındaki yurttaşlarının tüm haklarının korunmasına olan bağlılığını yineliyor." ifadesine yer verildi.

Ekvador'daki ABD Büyükelçiliği, X hesabından yaptığı açıklamada, sınır dışı uçuşlarının gerçekleştirilmesi için Ekvador ile işbirliği yapıldığını ve Ekvadorlu göçmenlerin ülkelerine güvenli şekilde dönmelerinin sağlandığını kaydetti.

Ekvador Dışişleri Bakanı Gabriela Sommerfeld, basına yaptığı açıklamada, sınır dışı edilenlerin hiçbir suça bulaşmadığını vurgulayarak, "Bu, ABD hükümetinin politikasıdır. Düzensiz göç konusunda yeni ve daha sıkı bir politika izleniyor ve buna saygı duyulmalıdır. Ekvador, vatandaşlarını kabul etmek için her zaman kollarını açık tutacaktır." dedi.