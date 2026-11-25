WASHINGTON/ ABD Adalet Bakanı Todd Blanche, çip üreticisi Nvidia'yı "iyi bir kurumsal vatandaş" sözleriyle överken, şirketin görevine iade edilen üst yöneticisi (CEO) Jensen Huang hakkında bakanlık tarafından soruşturma yürütülüp yürütülmediğine ilişkin sorulara yanıt vermekten kaçındı.

Blanche, Adalet Bakanlığı tarafından siber dolandırıcılığa yönelik yürütülen operasyona dair düzenlenen basın toplantısında konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Huang'ın görevine geri dönmesi için çeşitli isimlerle istişarelerde bulunduğunu belirten Blanche, "Başkanın söyledikleri doğruydu. Söyledikleri tamamen yerindeydi." dedi.

Blanche, Adalet Bakanlığının elinde Huang'ın suç işlediğine dair bir bilgi bulunması halinde, bunu Trump'a çoktan iletmiş olacağını kaydetti.

Huang'ın soruşturulup soruşturulmadığına dair ısrarlı sorular üzerine Blanche, "Huang ne için soruşturulmuş olsun?" yanıtını vererek varsayımsal iddialar üzerinden spekülasyon yapmanın adil olmadığını dile getirdi.

Blanche, Çinli bir casusla bağlantılı olduğu öne sürülen Singapur merkezli yapay zeka bulut bilişim sağlayıcısı ve Nvidia çip müşterisi Megaspeed International'a ilişkin olası soruşturmalar hakkında da ayrıntı vermeyi reddetti.

Adalet Bakanlığının ihracatla bağlantılı yüzlerce incelemeyi rutin olarak yürüttüğünü kaydeden Blanche, incelemelerin her zaman ceza soruşturmasına veya iddianameye dönüşmediğini vurguladı.

Nvidia'yı savunan Blanche, "Nvidia iyi bir kurumsal vatandaştır. Burada durup Nvidia'nın iyi bir kurumsal vatandaştan başka bir şey olduğunu söylemem için hiçbir neden yok." değerlendirmesinde bulundu.

Blanche ayrıca, Trump yönetimin Huang'ın ulusal güvenlik riski oluşturmadığı yönündeki değerlendirmesinin ortak bir mutabakatı yansıttığını ifade etti.

Huang 12 Kasım'da istifa etmişti

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna dair haberlerin ardından başlatılmıştı.

Uluslararası basında yer alan haberlerde Huang'ın şirkette kendisine bağlı bir yöneticiyle de evlilik dışı ilişki yaşadığı iddia edilmişti.

Şirket 12 Kasım'da Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını duyurmuştu.

Ardından, 23 Kasım'da Huang, yabancı bir istihbarat faaliyetinin hedefi olduğu iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma devam ederken CEO görevine yeniden getirilmişti.