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ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Üretimini Kınadı - Son Dakika
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ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Üretimini Kınadı

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer silah için gerekli seviyeye yakın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığına dair raporuna işaret ederek bu eylemi kınadıklarını açıkladı. Söz konusu ülkeler yaptıkları ortak açıklamada, UAEA'nın 26 Aralık tarihli raporunda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini aylık 3 katına çıkardığına dair ifadelerinin yer aldığı anımsatıldı. Açıklamada, 'İran'ın nükleer programının çok hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayan bu eylemi kınıyoruz.' ifadesine yer verilerek, bu eylemin herhangi bir mazereti olmadığı ve ciddi riskler taşıdığı vurgulandı. Bu eylemin İran'ın gerginliğin azaltılması konusunda 'iyi niyet sahibi olmadığını gösterdiğinin' aktarıldığı açıklamada, 'İran'ı bir an önce bu yoldan dönmeye ve nükleer programını azaltmaya davet ediyoruz.' ifadesi kullanıldı.

ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa İran\'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Üretimini Kınadı
29.12.2023 - 09:55,
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ABD, Almanya, İngiltere ve Fransa, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) İran'ın nükleer silah için gerekli seviyeye yakın zenginleştirilmiş uranyum üretimini artırdığına dair raporuna işaret ederek bu eylemi kınadıklarını açıkladı.

Söz konusu ülkeler yaptıkları ortak açıklamada, UAEA'nın 26 Aralık tarihli raporunda, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum üretimini aylık 3 katına çıkardığına dair ifadelerinin yer aldığı anımsatıldı.

Açıklamada, "İran'ın nükleer programının çok hızlı bir şekilde yükselmesini sağlayan bu eylemi kınıyoruz." ifadesine yer verilerek, bu eylemin herhangi bir mazereti olmadığı ve ciddi riskler taşıdığı vurgulandı.

Bu eylemin İran'ın gerginliğin azaltılması konusunda "iyi niyet sahibi olmadığını gösterdiğinin" aktarıldığı açıklamada, "İran'ı bir an önce bu yoldan dönmeye ve nükleer programını azaltmaya davet ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Associated Press (AP) 26 Aralık'ta UAEA'nın yalnızca üye ülkelerle paylaştığı raporuna dayanarak, İran'ın nükleer silah üretimi için gerekli seviyeye yakın uranyum üretimini artırdığını duyurmuştu.

İran, ABD yaptırımlarının ardından yüksek düzeyde uranyum zenginleştirmeye başladı

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

ABD'nin 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilmesinden bir yıl sonra anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran, Aralık 2020'de Meclis tarafından çıkarılan yasa kapsamında ilk olarak Natanz'da Nisan 2021'de yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirdiğini duyurmuştu.

Uranyumun yüzde 20 ve üzerinde zenginleştirilmesi, nükleer bomba elde etmeye imkan sağlayacak yüzde 90 saflıkta parçalanabilir uranyuma ulaşmak için önemli bir aşama olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İran, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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