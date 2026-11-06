ABD ara seçimlerinde iki meclisi kaybeden Cumhuriyetçilerde 2028'de JD Vance dikkat çekti - Son Dakika
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ABD ara seçimlerinde iki meclisi kaybeden Cumhuriyetçilerde 2028'de JD Vance dikkat çekti

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ABD'de 3 Kasım'daki ara seçimlerde Senato ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu kaybeden Cumhuriyetçilerde 2028 için olası adaylar gündeme geldi. Washington Post'a göre açıklamalar '2028 hazırlığı' olarak yorumlanırken, JD Vance en çok merak edilen isimler arasında yer alıyor.

ABD'de 3 Kasım'da düzenlenen ara seçimlerde hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde çoğunluğu kaybeden Cumhuriyetçiler içinde başta Başkan Yardımcısı JD Vance olmak üzere 2028'deki başkanlık seçimleri için olası adaylar gündeme geldi.

Hem Senato hem de Temsilciler Meclisinde yenilgiye uğrayan Cumhuriyetçiler için bir sonraki adım olarak Cumhuriyetçilerin 7 Kasım 2028'deki başkanlık seçimleri için kimi aday göstereceği konusu gündemde.

Washington Post'un haberine göre halihazırda birkaç Cumhuriyetçi bu konuda duruşunu ortaya koyarken, kararı en çok merak edilen isimler arasında mevcut Başkan Yardımcısı JD Vance öne çıkıyor.

Cumhuriyetçi kanattan birçok isim, seçimlerin ardından yaptıkları açıklamalarda Trump'ı doğrudan hedef almaktan kaçınırken Cumhuriyetçi Parti'ye yönelik önerilerde bulundu. Bu açıklamalar, "2028 hazırlığı" olarak yorumlandı.

Washington Post, açıklamalarıyla ön plana çıkan Cumhuriyetçileri haberleştirdi.

Florida Valisi

Florida Valisi Ron DeSantis, ara seçim tablosunun ortaya çıkmasının ardından 4 Kasım'da yaptığı basın toplantısında kendisini Cumhuriyetçilerin başarısızlıklarından ayrı tuttu.

Daha önce 2024'te yapılan başkanlık seçimlerinde aday adayı olan DeSantis, Trump ve diğer Cumhuriyetçileri açıkça eleştirmese de ara seçimleri "Cumhuriyetçiler için neredeyse yok olma düzeyinde bir olay" olarak nitelendirdi ve Florida'da Cumhuriyetçi Partinin bu durumdan kurtulmasının nedeninin kendi yönetim tarzı olduğunu savundu.

DeSantis'in "Başarılarla dolu bir geçmişimiz var. Birçok seçmenimizin güvenini kazandık, siyasi açıdan hayal edilebilecek en kötü durumda bile, tavrımızı koruyabildik." ifadelerini kullanması da gelecekteki adaylığı için "hazırlık" olarak yorumlandı.

Trump'ın eski Başkan Yardımcısı Pence'den ağır eleştiriler

Ara seçimler sonrası Cumhuriyetçi Parti içinden sesini yükselten isimlerden biri de Trump'ın önceki döneminde ABD Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen Mike Pence oldu.

Pence, Wall Street Journal gazetesi için kaleme aldığı makalede, "Trump yönetimini rekor düzeyde borçlanma ve harcamayla, dost ve düşmana ayrım gözetmeksizin anayasaya aykırı gümrük vergileri uygulamakla ve İran'a yaklaşımını başarısızlıkla yürütmekle" eleştirdi.

Eski Dışişleri Bakanı Pompeo'dan "ABD'liler daha fazla fırsat istiyor" yorumu

ABD'nin eski dışişleri Bakanı Mike Pompeo da seçim sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile "adaylığa mı hazırlanıyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Pompeo, Amerikan halkının sandıkta "daha fazla fırsat istediğini" dile getirdiğini belirterek "Demokrat sosyalistler ve liberaller bu fırsatları sunamaz. Büyük hükümet muhafazakarları da bunu sunamaz. Daha fazla çaba gerekiyor." yorumunu yaptı.

Vance'in yaptığı İran ve İsrail eleştirileri "başkanlığa hazırlık" gündemini yarattı

Öte yandan ara seçimlerin ardından en dikkat çeken açıklama ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'den geldi.

Vance'in, Trump yönetiminin İran ve İsrail politikalarının ara seçim yenilgisinin nedeni olduğunu belirten açıklaması dikkat çekti.

Açıklamasında Vance'in kullandığı, "Eğer buna değdiğini, önümüzdeki 6 yıl boyunca Senato'yu kaybetmenin buna değdiğini savunmak istiyorsanız, öyle yapın. Ama neden kaybettiğimizi herkes biliyor. ve bundan sonra ne yapacağımıza dair dürüst bir tartışma, mutlaka buradan başlamalıdır." sözleri de olası başkanlık kampanyası için hazırlık olabileceği yönünde yorumlandı.

New Yorklu siyasetçi Trump'ı doğrudan eleştirmedi

Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Elise Stefanik de CBS televizyonuna yaptığı açıklamada Cumhuriyetçi Partinin aldığı ağır yenilgiyi, "hesaplaşma ve yeniden başlangıç" olarak nitelendirdi, aynı zamanda Trump'ı övmeye devam etti.

Stefanik, "Bu seçim döneminde Cumhuriyetçilerde bir duyarsızlık vardı." ifadelerini kullandı.

Seçimlerde aday olmadığına işaret eden Stefanik, daha önce girdiği 7 seçimin hepsini kazandığını vurguladı.

Rubio yorumsuz kalmayı tercih etti

Öte yandan 3 Kasım'daki sonuçları sessizlikle karşılayan ve geçmişte başkanlık için aday adayı olan Dışişleri Bakanı Marco Rubio da öne çıkan isimlerden biri.

Rubio New York Times'a dün verdiği mülakatta 2028'deki ABD başkanlık seçimlerinde aday olabilmek için görevinden ayrılacağı yönündeki iddiayı reddetti.

Gelecekteki siyasi kariyeri hakkında yorum yapmaktan kaçınan Rubio, "Gerçekten 2028 hakkında daha fazla konuşmayacağım." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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