ABD-ASEAN Diyaloğu Siem Reap'ta Yapıldı

Kamboçya'nın Siem Reap şehrinde düzenlenen 37'nci ABD- Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Diyaloğu çerçevesinde, kapsamlı stratejik ortaklık görüşüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, 37'nci ABD-ASEAN Diyaloğu, Siem Reap'ta gerçekleştirildi.

Doğu Asya ve Pasifik İşleri Bürosu kıdemli yetkilisi Sean O'Neill, kapsamlı stratejik ortaklığın görüşüldüğü Diyalog kapsamında, Malezya'nın ASEAN dönem başkanlığına desteğini yineledi.

ABD'nin, ASEAN bölgesi için en büyük doğrudan yabancı yatırım kaynağı olmaya devam ettiğini vurgulayan O'Neill, kapsayıcı bir dijital ekonomi için ABD desteğinin yanı sıra siber güvenlik, yeni teknolojilerin geliştirilmesi, seyrüsefer özgürlüğünün korunması ve sınır ötesi suçlarla mücadele konularında işbirliğinin artırılmasının altını çizdi.

Diyalog çerçevesinde ayrıca dışarıdan gelen saldırılara karşı etkin bir şekilde durulmasının önemi de dahil olmak üzere jeopolitik konular ele alındı.