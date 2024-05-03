ABD askerleri Çad\'dan Almanya\'ya kaydırılıyor

Güncel

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Çad'da bulunan 60 Amerikan askerinin, ülkede 6 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde geçici olarak Almanya'ya kaydırılacağını bildirdi.

Pentagon, AA muhabirinin, Çad'daki Amerikan askerlerinin durumuna ilişkin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Açıklamada, "Çad'daki 60 kadar ABD personelinin güvenli şekilde Almanya'ya kaydırılacağını teyit edebiliriz. Bu geçici adım, (Çad'la) güvenlik işbirliğimize ilişkin devam eden bir değerlendirmenin adımıdır ve 6 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Pentagon, Nijer'de Sahra Çölü'ndeki Agadez yakınlarında bulunan insansız hava aracı üssünü kapatma kararıyla ilgili soruya ise yanıt vermedi.

Çad hükümetinin, ülkede konuşlu ABD güçlerini sınır dışı edeceği öne sürülmüş, Çad hükümeti ile ABD ordusu arasındaki askeri işbirliği anlaşmasının iptal edilebileceği iddiaları yerel basında yer almıştı.

Orta Afrika ülkesi Çad ile ilgili iddiaların 6 Mayıs'ta yapılması öngörülen cumhurbaşkanı seçimi öncesi gelmesi dikkati çekmişti.

Nijer'de de askeri hükümet, geçen ay aldığı kararla ABD ile askeri işbirliği anlaşmasının feshedildiğini duyurmuştu.