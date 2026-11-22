ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, dört yıldır birlikte olduğu müzisyen Maxx Morando ile California eyaletinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.

ABD basınındaki haberlere göre, Cyrus ve "Liily" adlı müzik grubunun davulcusu Morando, California'nın Palm Springs kentinde evlendi.

Çiftin düğün töreni, havuz başında ve beyaz çiçeklerle süslenmiş bir alanda gerçekleşti.

Törene, Cyrus'un annesi Tish Cyrus ve kız kardeşi Noah Cyrus da katıldı.

Grammy ödüllü 33 yaşındaki Cyrus, katıldığı bir programda verdiği röportajda 4 yıldır birlikte olduğu 28 yaşındaki davulcu Morando ile nişanlandığını duyurmuştu.