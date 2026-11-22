ABD basınına göre Miley Cyrus, 4 yıldır birlikte olduğu Maxx Morando ile evlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD basınındaki haberlere göre şarkıcı Miley Cyrus, Liily grubunun davulcusu Maxx Morando ile California'nın Palm Springs kentinde törenle evlendi. Dört yıldır birlikte olan çiftin havuz başındaki törenine Cyrus'un annesi Tish Cyrus ve kız kardeşi Noah Cyrus da katıldı.
ABD'li ünlü şarkıcı Miley Cyrus, dört yıldır birlikte olduğu müzisyen Maxx Morando ile California eyaletinde düzenlenen törenle dünya evine girdi.
ABD basınındaki haberlere göre, Cyrus ve "Liily" adlı müzik grubunun davulcusu Morando, California'nın Palm Springs kentinde evlendi.
Çiftin düğün töreni, havuz başında ve beyaz çiçeklerle süslenmiş bir alanda gerçekleşti.
Törene, Cyrus'un annesi Tish Cyrus ve kız kardeşi Noah Cyrus da katıldı.
Grammy ödüllü 33 yaşındaki Cyrus, katıldığı bir programda verdiği röportajda 4 yıldır birlikte olduğu 28 yaşındaki davulcu Morando ile nişanlandığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?