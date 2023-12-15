ABD Başkanı Biden, İsrail\'in Gazze\'de sivillerin öldürülmemesi konusunda uyarıda bulundu

Gazze'deki İsrail saldırıları devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'de sivillerin öldürülmemesi konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Biden, Maryland eyaletinde katıldığı bir toplantıda İsrail- Filistin meselesine ilişkin bir soruyu yanıtladı.

Biden, "İsrail'in yılbaşına kadar savaş yoğunluğunu düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "İsrail'den sivillerin hayatlarını nasıl kurtarabileceklerine odaklanmalarını istiyorum. Hamas'ın peşinden gitmeye devam etsinler ama (siviller konusunda) daha dikkatli olsunlar." diye yanıt verdi.

ABD Başkanı Biden, önceki günkü açıklamasında da, İsrail'in Gazze'de "ayrım gözetmeksizin sürdürdüğü bombalamalar" sebebiyle dünyanın desteğini kaybetmeye başladığını ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun uzun vadeli bir çözüm için hükümetini değiştirmesi gerektiğini söylemişti.

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin başkenti Washington DC'deki bir bağış etkinliğinde İsrail'e dair açıklamalarda bulundu. Biden, İsrail'deki mevcut hükümetin ülke tarihindeki en muhafazakar hükümet olduğunu belirterek, İsrail hükümetinin "iki devletli bir çözüm istemediğini" aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun vermesi gereken zor bir karar olduğunu belirten Netanyau, İsrail'in sivilleri ayırt etmeksizin Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar nedeniyle uluslararası toplumun desteğini kaybetmeye başladığını ve Netanyahu'nun İsrail-Filistin çatışmasına uzun vadeli bir çözüm bulmak için hükümetini "güçlendirmesi ve değiştirmesi" gerektiğini söyledi.