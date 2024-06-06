ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı - Son Dakika
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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa'da düzenlenen Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü anma töreninde, olmayan bir sandalyeye oturmaya çalıştı. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılar Biden'ın yaşı ve sağlık durumu hakkında eleştirilerde bulundu.

06.06.2024 17:01
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ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü kapsamında Fransa'da düzenlenen anma töreninde, olmayan sandalyeye oturmaya çalıştı.

Fransa'nın Colleville-sur-Mer kentindeki ABD mezarlığında, 2. Dünya Savaşı'nın seyrini değiştiren Normandiya Çıkarması'nın 80. yıl dönümü nedeniyle anma töreni yapıldı.

Törenden paylaşılan görüntülere göre, Biden, var olmayan bir sandalyenin önünde durduğunu zannederek oturmaya çalıştı.

Sosyal medyada da yayılan görüntülere dair bazı kullanıcılar Biden'ın yaşı ve sağlık durumuna yönelik eleştirel yorumlarda bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel ABD Başkanı Joe Biden, Normandiya Çıkarması Anma Töreninde Sandalyeye Oturmaya Çalıştı - Son Dakika

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