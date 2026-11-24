ABD Başkanı Donald Trump, 2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD'de düzenleneceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kadınlar Dünya Kupası'na ilişkin açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "2031 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın ABD'de gerçekleştirileceğini duyurmaktan gurur duyuyorum. Tarihin en başarılı Dünya Kupası'na ev sahipliği yaptıktan sonra, tarihin en büyük kadın spor etkinliğine ev sahipliği yapmak için ABD'den daha uygun bir ülke yoktur." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Dünya Kupası organizasyonunun ABD'ye birçok açıdan önemli katkılar sağlayacağını ve futbolun ABD'de yaygınlaşmasına yardım edeceğini belirten Trump, turnuvanın ABD'ye getirilmesi süreci için FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya teşekkür etti.