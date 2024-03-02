ABD Büyükelçisi Flake, Antalya Diplomasi Forumu\'nu Övdü

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ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "Harika bir çalışma yani bu, olağanüstü bir organizasyon." dedi.

Flake, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Belek Turizm Bölgesi'ndeki NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen ADF 2024'ün ikinci gününde, AA standını ziyaret etti.

Büyükelçi Flake, burada, AA'nın İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında beyaz fosfor kullanması başta olmak üzere, işlediği savaş suçlarına yönelik belge niteliğindeki fotoğrafların yer aldığı "Kanıt" kitabını inceledi ve ADF'ye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Flake'i, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan karşıladı.

Özhan, Büyükelçi Flake'e 13 dilde yayın yapan AA'nın faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi, ayrıca dünya genelinde devam eden krizlerdeki rolünü ve "Kanıt" kitabını anlattı.

AA'nın, dünya genelinde devam eden çok sayıda krizi ele aldığının altını çizen Özhan, Rusya- Ukrayna Savaşı'nda AA'nın, sahada faaliyet yürüten en önemli haber ajansları arasında olduğunu vurguladı.

AA'nın 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de sahada olduğuna işaret eden Özhan, AA'nın Kudüs- Batı Şeria'da 12 muhabiri, Gazze'de de 6 muhabiri ve 26 foto muhabirinin görev yaptığını belirterek Gazze'de görev yapan AA kameramanı Muntasır es Savvaf'ın İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini hatırlattı.

Özhan, "Kanıt" kitabına ilişkin, "Gazze'deki savaşta, İsrail ordusu tarafından gerçekleştirilen saldırılarla Roma Statüsü'nün ihlal edilen maddelerini ortaya koyan olayların kanıtlarını bir araya getiren bir kitap da hazırladık." ifadesini kullandı.

"Kanıt" kitabının Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail aleyhine açılan "soykırım" davasında BM mahkemesine de sunulduğunu aktaran Özhan, Gazze'de 30 binden fazla masum insanın hayatını kaybettiğini söyledi.

Büyükelçi Flake, ADF'yi "olağanüstü bir organizasyon" olarak nitelendirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake ise ADF kapsamında Türkiye, Afrika ve buradaki fırsatlar hakkında görüşme yapmak için sabırsızlandıklarını belirtti.

Flake, "Türkiye'nin Afrika'da yaptıklarını takdir ediyoruz, özellikle de Çin ile rekabet konusunda." diye konuştu.

ADF kapsamında çok sayıda panel düzenlendiğine işaret eden Flake, "Harika bir çalışma yani bu, olağanüstü bir organizasyon." dedi.

Flake, ADF'de bulunmaktan mutlu olduğunu; sadece diplomatların değil, devlet başkanlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından (STK) temsilcilerin de burada yer aldığını dile getirerek "Burası, olunması gereken yer." değerlendirmesini yaptı.