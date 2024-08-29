ABD, Çin'in ihtilaflı sulardaki faaliyetlerine karşı seçenekler hazırladı

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ABD Hint-Pasifik Kuvvetleri (INDOPACOM) Komutanı Amiral Samuel Paparo, Çin'in ihtilaflı sulardaki faaliyetlerine karşı "bir dizi seçenek" hazırladıklarını söyledi.

Paparo, Filipinler Genelkurmay Başkanı General Romeo Brawner ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Güney Çin Denizi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Çin'in, ihtilaflı sularda "doğrudan saldırı içermeyen gri bölge operasyonlarının" nasıl ele alınacağının sorulması üzerine Paparo, "Kesinlikle bir dizi seçenek hazırladık ve USINDOPACOM, anlaşmaya uygun olarak istişarelerin ardından bunları müttefikimizle uygulamaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Paparo, ABD ordusunun, Filipinler ile yapılan istişarelerinin ardından "Güney Çin Denizi'nde Filipin gemilerine eşlik etmeye açık olduğunun" altını çizdi.

Brawner da Filipinler'in kendini savunma kabiliyetine sahip olduğunu belirterek, "Eğer tüm seçeneklerimiz tükenir ve başka hiçbir şey işe yaramazsa, o zaman yardım isteyebiliriz." diye konuştu.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurların yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Lahey'deki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.