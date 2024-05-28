ABD'de Ayrımcı İş İlanı Veren Şirkete Para Cezası - Son Dakika
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ABD'de Ayrımcı İş İlanı Veren Şirkete Para Cezası

ABD\'de Ayrımcı İş İlanı Veren Şirkete Para Cezası

ABD'nin Virginia eyaletinde faaliyet gösteren Arthur Grand Technologies adlı şirket, bir iş ilanında ayrımcı ifadelere yer verdiği gerekçesiyle 7 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı. Şirket, sadece ABD doğumlu, beyaz ve Dallas'ın 100 kilometre çevresinde yaşayan bölge sakinlerini aradığını duyurmuştu. Şirketin üst yöneticisi, ilanın bir çalışanın kişisel e-postasından izinsiz olarak paylaşıldığını iddia etti ve sorumlu çalışanın işten çıkarıldığını belirtti.

28.05.2024 10:37
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ABD'nin Virginia eyaletinde iş ilanında "ayrımcı" ifadelere yer veren şirket 7 bin 500 dolar para cezasına çarptırıldı.

CNN'in haberine göre, Arthur Grand Technologies adlı şirket, bir internet sitesinde iş analisti pozisyonu için "sadece ABD doğumlu, beyaz ve Dallas'ın 100 kilometre çevresinde yaşayan bölge sakini" aradığını duyurdu.

Adalet Bakanlığı ve Çalışma Bakanlığının konuya dair başlattığı müşterek soruşturmanın ardından şirkete iş ilanında "ayrımcı" ifadelere yer verdiği gerekçesiyle 7 bin 500 dolar para cezası kesildi.

Konuya ilişkin CNN'e açıklamalarda bulunan şirketin üst yöneticisi Sheik Rahmathullah, ilanın şirket çalışanlarından birinin şahsi e-postasından yapıldığını iddia ederek, "Arthur Grand Technologies, yayınlanan ayrımcı iş ilanıyla ilgili olarak herhangi bir suçu veya kabahati şiddetle reddetmektedir." ifadesini kullandı.

Rahmathullah, "Bu izinsiz paylaşım, üzgün bir çalışan tarafından kendi kişisel e-posta adresi ve hesabından yapılmıştır. Bunu fark etmemiz üzerine sorumlu çalışanın işten çıkarılması da dahil olmak üzere, bu tür bir olayın bir daha asla yaşanmamasını sağlamak için derhal ve kararlı bir şekilde harekete geçtik." dedi.

Kaynak: AA

Virginia, İnsan Hakları, Hukuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

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