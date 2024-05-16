ABD'de baharatlı tortilla cipsi yiyen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'de baharatlı tortilla cipsi yiyen çocuk hayatını kaybetti

ABD\'de baharatlı tortilla cipsi yiyen çocuk hayatını kaybetti

ABD'de sosyal medyada yayılan 'baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması'na katılan 14 yaşındaki çocuk, çok fazla acı biber yemekten dolayı ani kalp durması sonucu hayatını kaybetti. Paqui firmasının ürettiği cipsi yedikten sonra rahatsızlanan çocuğun otopsi raporunda kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığı da tespit edildi. Bu tehlikeli meydan okumaya katılan diğer çocuklara uyarılar yapılıyor.

16.05.2024 21:15
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ABD'de baharatlı tortilla cipsi yedikten sonra beklenmedik bir şekilde hayatını kaybeden 14 yaşındaki çocuğun, çok fazla acı biber yemekten öldüğü belirlendi.

Massachusetts eyaletinde, geçen yıl sosyal medyada gördüğü "baharatlı tortilla cips yeme meydan okuması"na katılan ve ani bir şekilde yaşamını yitiren 10'uncu sınıf öğrencisi Harris Wolobah'ın otopsi raporuna ulaşıldı.

Rapora göre, Paqui firmasının ürettiği çok baharatlı cipsi yedikten kısa bir süre sonra rahatsızlanan Wolobah, "Yüksek seviyede tüketilen kapsaisin (acı biberlerin aktif bileşeni) sonucu oluşan ani kalp durması" sonucu hayatını kaybetti.

Çocukta kalp büyümesi ve kalp kası bandı rahatsızlığının da bulunduğu belirtildi.

Bu arada, Paqui üreticisi, sosyal medya üzerinden başlattığı "meydan okuma"da, tüketicilerden dünyanın en acı iki biberinden elde edilen ürünü yerken çektikleri videoları paylaşmasını ve ürünü tükettikten sonra su içmemesini istemişti.

ABD genelinde yaygın olan bu "meydan okuma"ya katılan onlarca çocuk, hastaneye kaldırılmıştı.

Son derece acı olan bu ürüne karşı çocuk ve gençlere uyarılarda bulunuluyor.

Kaynak: AA

Massachusetts, Sosyal Medya, Otopsi, Çocuk, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ABD'de baharatlı tortilla cipsi yiyen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika

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