ABD'de bir Floyd vakası daha: Siyahi Tyson'ın nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika
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ABD'de bir Floyd vakası daha: Siyahi Tyson'ın nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı

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ABD'de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden siyahi Frank Tyson'ın polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tyson'ın, 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd gibi defalarca kez 'Nefes alamıyorum' dediği anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi. Benzer bir olayın 18 Nisan'da yaşandığı ortaya çıktı. ABD'nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde polis tarafından gözaltına alınan 53 yaşındaki siyahi Frank Tyson'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklandı. Tyson'ın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken olay sırasında kaydedilen polisin vücut kamerası görüntüleri Tyson'ın polisin şiddeti sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.

27.04.2024 12:36
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- ABD'de bir Floyd vakası daha

Siyahi Tyson'ın nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı

OHIO - ABD'de gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden siyahi Frank Tyson'ın polisin boynuna bastırması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Tyson'ın, 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyahi George Floyd gibi defalarca kez "Nefes alamıyorum" dediği anlar, polis kamerası tarafından kaydedildi.

ABD'de 2020 yılında siyahi George Floyd polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmişti. Benzer bir olayın 18 Nisan'da yaşandığı ortaya çıktı. ABD'nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde polis tarafından gözaltına alınan 53 yaşındaki siyahi Frank Tyson'ın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybettiğini açıklandı. Tyson'ın ölümünün ardından soruşturma başlatılırken olay sırasında kaydedilen polisin vücut kamerası görüntüleri Tyson'ın polisin şiddeti sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.

Polis 30 saniye boyunca dizini çekmedi

18 Nisan'da yaşanan olayda bir trafik kazası ihbarının ardından harekete geçen polis, olay yerinden kaçan 53 yaşındaki Frank Tyson'ı bir barda gözaltına almaya çalıştı. Polisin kamerası görüntülerinde, 2 polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takılan Tyson'ın bir diğer polisin de orantısız saldırısına maruz kaldığı görülüyor. Görüntülerde, üçüncü bir polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyahi Tyson'ın defalarca "Nefes alamıyorum" dediği anlaşılıyor. Tyson'ın boynundan 30 saniye boyunca dizini çekmeyen polis birkaç dakika sonra Tyson'ın hareketsiz kaldığını fark ederek siyahi Amerikalının nabzını kontrol ediyor ve ardından kalp masajına başlıyor. Ambulansın olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Tyson'ın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı.

Olaya karışan polisin ise soruşturma için açığa alındığı kaydedildi.

George Floyd'u hatırlattı

Tyson'ın polis şiddeti sonucu ölmesi 2020 yılında benzer şekilde hayatını kaybeden George Floyd'u hatırlattı. Floyd, 2020'de gözaltına alınan Floyd, polis memurunun 9 dakika 29 saniye boyunca diziyle boynuna bastırması sonucu defalarca kez "Nefes alamıyorum" demişti. Floyd daha sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel ABD'de bir Floyd vakası daha: Siyahi Tyson'ın nefessiz kalarak öldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

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