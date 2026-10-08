ABD'de bu yıl kızamık vakası sayısı 4 bin 20'ye ulaştı, en çok Pensilvanya'da görüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ABD'de bu yıl kızamık vakası sayısı 4 bin 20'ye ulaştı, en çok Pensilvanya'da görüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre ABD'de 2026'nın başından bu yana 4 bin 20 kızamık vakası kaydedildi. Bu sayı 2025'teki toplam 2 bin 286 vakanın neredeyse iki katına ulaşırken, en fazla vaka 977 ile Pensilvanya'da görüldü.

ABD'de yılın başından bu yana kaydedilen kızamık vakalarının sayısı 4 bini aşarak 2025'te görülen vaka sayısının neredeyse iki katına ulaştı.

Johns Hopkins Üniversitesinin ülkedeki kızamık vakalarını takip ettiği verilere göre, 2026'nın başından bu yana ülke genelinde 4 bin 20 vaka kaydedildi.

Geçen yıl toplam 2 bin 286 kızamık vakası tespit edilirken, bu yılın ilk 10 ayında görülen vaka sayısı geçen yılın neredeyse iki katına ulaştı.

Bu yılın başından itibaren en çok kızamık vakası Pensilvanya, South Carolina, Utah, Wisconsin, Ohio, Texas, Virginia ve Florida eyaletlerinde kaydedildi.

En fazla kızamık vakası 977 ile Pensilvanya eyaletinde kaydedilirken, bu eyaleti 671 vakayla South Carolina ve 527 vakayla Utah izledi.

Bu eyaletlerin yanı sıra Wisconsin 234, Ohio 201, Teksas 192, Virginia 179 ve Florida 151 vaka ile hastalığın en yoğun görüldüğü eyaletlerden oldu.

Kızamık

Enfekte bir kişinin öksürdüğü, hapşırdığı veya konuştuğu sırada virüsü içeren minik damacıkları yayılmasıyla esas olarak hava yoluyla bulaşan, son derece bulaşıcı bir hastalık olan kızamığın etkilediği kişilerde ateş ve kırmızı, hafif kabarık bir döküntü gözlemlenebiliyor.

Bazı kızamık hastalarında kulak enfeksiyonları, zatürre, ishal veya beyin iltihabı (ensefalit) gibi komplikasyonlar ortaya çıkabilirken bu durum beyin hasarına bile yol açma riski taşıyor.

Şiddetli kızamık vakaları hastaneye yatışa ve hatta ölüme yol açabilirken, tıp uzmanları hastalığa yakalanmayı önlemenin en iyi yolunun kızamık aşısı olduğunun altını çiziyor.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriPennsylvaniaKızamıkKızamıkSağlıkGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik’te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı Pendik'te bir evin bodrumundan çuvallar dolusu para çıktı
Ordu’da korkunç olay Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü Ordu'da korkunç olay! Anne ve oğlu akrabaları tarafından 2 gün arayla öldürüldü
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşa isyan etti
Atilla Taş’ın kızı hayatını kaybetti Atilla Taş'ın kızı hayatını kaybetti
Samsun’da vicdanları sızlatan olay 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı Samsun'da vicdanları sızlatan olay! 60 yaşındaki adam zihinsel engelli akrabasına bunu yaptı
Karamürsel’de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis Karamürsel'de otomobil alacağı yüzünden iki kişiyi vuran 76 yaşındaki sanık tutuksuz kaldı: 27 yıl 6 ay hapis
22:30
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
Fon soruşturmasında 3 gazeteci, şüpheli sıfatıyla ifade verecek
21:53
Afyonkarahisar’da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
Afyonkarahisar'da silahla vurulan vali yardımcısı hayatını kaybetti
21:34
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi Necla Uygur hayatını kaybetti
19:17
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
Eğlence mekanındaki silahlı kavga kamerada
18:40
Çorlu’da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
Çorlu'da 2 polisi şehit eden sanık hakim karşısında: Bana büyü yapıldı, hatırlamıyorum
18:06
Sonuçlar sürpriz İşte Cumhur İttifakı’nın kalesi Erzurum’da yapılan son seçim anketi
Sonuçlar sürpriz! İşte Cumhur İttifakı'nın kalesi Erzurum'da yapılan son seçim anketi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 23:41:10. #7.13#
SON DAKİKA: ABD'de bu yıl kızamık vakası sayısı 4 bin 20'ye ulaştı, en çok Pensilvanya'da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei