ABD'de Demokratlar Kongre çoğunluğunu alırsa Musk ve DOGE'ye soruşturma başlatacak - Son Dakika
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ABD'de Demokratlar Kongre çoğunluğunu alırsa Musk ve DOGE'ye soruşturma başlatacak

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Politico'ya göre Demokratlar 3 Kasım ara seçimlerinde Kongre çoğunluğunu alırsa Musk ve DOGE hakkında soruşturma başlatılması planlanıyor. Senatör Blumenthal, Musk ve DOGE'ye soruşturma başlatacaklarını söylerken Musk, 'Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür' diyerek tepki gösterdi.

NEW ABD'de 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde Demokratların Kongre'de Senato veya Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elde etmesi halinde, ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk ve şirketleri hakkında soruşturma başlatmayı planladığı bildirildi.

Politico'nun haberine göre, Cumhuriyetçilerin seçimlerde güç kaybetme ihtimali artarken, Demokrat vekiller, Musk'ın yönettiği şirketler ve eski ABD Hükümet Verimliliği Departmanının (DOGE) faaliyetlerini mercek altına almayı hedefliyor.

Connecticut eyaleti Demokrat Senatörü Richard Blumenthal, Kongre'de çoğunluğu elde etmeleri halinde Musk ve DOGE hakkında soruşturma başlatacaklarını söyledi.

Blumenthal, DOGE'nin faaliyetlerinin maliyetleri ve sonuçları hakkında kamuoyunun bilgi edinme hakkı bulunduğunu vurgulayarak, "Burada araştırılması gereken potansiyel bir yolsuzluk ağı var." değerlendirmesinde bulundu.

"Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür"

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Musk ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, kendisine yönelik açılabilecek olası soruşturmalara tepki göstererek, "Kılıçla yaşayan, kılıçla ölür." ifadesini kullandı.

Musk, kendisiyle mücadeleye girilmesi halinde "ipleri gerçekte kimin elinde tuttuğunu ortaya çıkaracağını" ve "yalnızca kuklaları değil, onları yönetenleri de hedef alacağını" belirtti.

DOGE, Ocak 2025'te Musk'ın öncülüğünde kurulmuştu

ABD Başkanı Donald Trump'ın ikinci dönem göreve gelmesiyle Musk'ın öncülüğünde 20 Ocak 2025'te kurulan DOGE, federal çalışanların ve masrafların azaltılmasına yönelik politikaları nedeniyle tartışmalara neden olmuştu.

Musk, 130 günlük "özel devlet çalışanı" statüsünün sona ermesinin ardından Mayıs 2025'in sonlarında DOGE'deki liderlik görevinden ayrılmıştı.

Elon Musk'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimlerde, Cumhuriyetçilerin kazanması için 350 milyon dolardan fazla bağış yaptığı ve "bu seçim döneminin en büyük bireysel bağışçısı" olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
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