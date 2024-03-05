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- ABD'de depoda patlama: Enkaz parçaları 400 metre uzaklıktaki 1 kişiyi öldürdü

MİCHİGAN - ABD'de bir depoda meydana gelen patlamalarda etrafa saçılan enkaz parçaları yaklaşık 400 metre uzaklığa savrularak 1 kişinin ölümüne neden oldu.

ABD'nin Michigan eyaletinde yer alan Detroit kentine bağlı Clinton Township'te Select Distributors adlı şirkete ait bir depoda çok sayıda patlama meydana geldi. Patlamalar sonucu enkaz parçaları tesisin yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta alana kadar yayılırken, tesisten yaklaşık 400 metre uzaklığa savrulan enkaz parçası 19 yaşındaki 1 kişinin ölümüne neden oldu.

Patlamaların ardından yangın çıkan tesise, çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis, halkın bölgeden uzak durmasını istedi. Patlamaların nedeni henüz bilinmezken, tesiste çıkan yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Patlama, sonucu etrafa saçılan enkaz parçalarının 1 polis ve itfaiye aracına hasar verdiği aktarıldı.