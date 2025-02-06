ABD'de Düzensiz Göçmenlere Tehdit

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ABD'de, Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) "sınır güvenliğini artırmak" için düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmalarını sürdürürken, kendini ICE çalışanı olarak tanıtan bazı kişilerin göçmenleri tehdit ettiği bildirildi.

CNN'in haberine göre ICE, ülke genelinde "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla düzensiz göçmenleri sınır dışı etme çalışmaları yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın göçmenlere yönelik sert politikalarının ardından South Carolina, Philadelphia ve North Carolina eyaletlerinde ICE yetkilisi gibi giyinen kişiler, göçmenleri "ülkelerine geri göndermek"le tehdit ediyor.

South Carolina eyaletinde 33 yaşındaki Sean-Michael Johnson, ICE çalışanı gibi giyinerek, araçla yolculuk yapan Latin Amerika kökenli birkaç kişiyi sıkıştırdı.

Araçların önünü kestikten sonra arabaların anahtarlarını alan Johnson, yolcuları ülkelerine geri dönmeleri için tehdit etti.

Johnson, "kasten ve kanunsuz bir şekilde kendisini ICE ajanı olarak tanıtmak ve bir aracı seyahat etmekten alıkoymak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

North Carolina eyaletinde 37 yaşındaki Carl Thomas Bennett ise göçmen bir kadına cinsel tacizde bulunduğu ve isteklerini yerine getirmemesi halinde kadını sınır dışı etmekle tehdit ettiği iddiasıyla yakalandı.

Philadelphia eyaletindeki 3 genç de "polis" ve "ICE" yazılı kıyafetlerle Temple Üniversitesi kampüsüne ve öğrenci yurtlarına girdi.

ICE çalışanı olmadığı tespit edilen gençlerden 22 yaşındaki Aidan Steigelmann, "kamu görevlisi gibi davranmak" suçlamasıyla gözaltına alınırken, diğer 2 genç olay yerinden kaçtı.

Trump yönetiminin göçmenlere yönelik politikaları

Trump, 20 Ocak'taki yemin töreninin ardından, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatikman vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle bitireceğini söyleyen Trump, ülkeye yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" adlı uygulamanın kaldırıldığını duyurmuştu.

Başkan Trump, ABD-Meksika sınırındaki güvenlik önlemlerini artırabilmek amacıyla yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra, ilave 1500 asker gönderme kararı almıştı.

Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvveti (USMS) gibi birden fazla federal ajansa geniş yetkiler vermişti.