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ABD'de Evsizlerin Sayısı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı - Son Dakika
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ABD'de Evsizlerin Sayısı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığı, ülkede evsizlerin sayısının rekor seviyelere ulaştığını açıkladı. Ocak 2023'te 650 binden fazla insanın evsiz olduğu belirtilirken, bu rakamın 2007'den bu yana en yüksek sayı olduğu vurgulandı. Evsizlikteki yüzde 12'lik artışın büyük ölçüde ilk kez evsiz kalanlardan kaynaklandığı ifade edildi. Kiraların hızla artması ve salgın dönemindeki fonların azalması da artışta etkili oldu.

ABD\'de Evsizlerin Sayısı Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı
16.12.2023 - 13:35,
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ABD'de evsizlerin sayısının yüzde 12 artarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı bildirildi.

ABD İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede evsizlerin sayısının rekor seviyelere ulaştığı kaydedildi.

Ocak 2023'te 650 binden fazla insanın evsiz olduğu belirtilen açıklamada, bunun, 2007'de verilerin kayıt altına alınmasından bu yana en yüksek sayı olduğuna işaret edildi.

Açıklamada ülkede evsizlerin sayısının yüzde 12 artış gösterdiği ifade edilerek, "büyük ölçüde" ilk kez evsiz kalanlardan kaynaklandığı belirtilen artışa, kiraların ülke genelinde hızla artmaya devam etmesi ve salgın dönemindeki fonların azalmasının da etkisi olduğu belirtildi.

Kiralık konut maliyetlerinin "olağanüstü derecede zorlayıcı" olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, ülkede evsizlerin yaklaşık yüzde 28'inin çocuklu bir aileden geldiği, bu sayının 2022'den 2023'e 25 binden fazla kişi arttığı aktarıldı.

İskan ve Kentsel Kalkınma Bakanı Marcia Fudge, evsizlik sorununun çözümü konusunda ilerlemeler kaydettiklerini ancak hala yapılacak çok işin olduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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