ABD'de Alex Pretti'nin Göçmen Polisi Tarafından Öldürülmesi... Protestolar Ülke Geneline Yayıldı

26.01.2026 11:31  Güncelleme: 12:47
Minneapolis'te Sınır ve Göçmen Polisleri'ne bağlı bir görevlisinin bir hemşireyi vurması, ABD genelinde büyük protestoların patlak vermesine neden oldu. Göstericiler, eksi 20 derecede göçmenlik politikalarına karşı sokaklara dökülerek, adalet talep etti.

(ANKARA) - ABD'nin Minneapolis kentinde Sınır ve Göçmen Polisleri'nin (ICE) 37 yaşındaki yoğun bakım hemşiresi Alex Pretti'yi vurarak öldürmesi, ülke genelinde geniş çaplı protestolara neden oldu. Minneapolis'te başlayan gösteriler New York, Los Angeles, Chicago, Boston ve San Francisco'ya sıçrarken, binlerce kişi ciddi soğuğa rağmen göçmenlik politikalarına karşı sokaklara döküldü.

ABD'de Sınır ve Göçmen Polisleri'nin bir kadını vurarak öldürmesi ülkede geniş çaplı protestolara yol açtı.

Olayın merkez üssü Minneapolis'te eylemler, polis ile göstericiler arasında sert çatışmalara sahne oldu. Eksi 20 dereceyi bulan soğuk havaya rağmen dağılmayan kalabalığa federal ekipler göz yaşartıcı gaz ve ses bombalarıyla müdahale etti. Göstericiler, George Floyd olaylarındaki gibi şifreli mesajlaşma uygulamaları üzerinden haberleşerek ve göçmen polislerinin operasyon yaptığı bölgeleri düdük çalarak birbirlerine haber verdi. Yerel işletmeler de eylemcilere kapılarını açtı ve polislere tepki gösterdi.

Chicago'da düzenlenen yürüyüşlere Belediye Başkanı Brandon Johnson da katıldı. Michigan Bulvarı'nı trafiğe kapatan kalabalığa seslenen Johnson, "Gümrük polisinin mahallelerimizi basıp ailelerimizi kaçırmasına tahammülümüz yok" dedi.

New York'ta ise binlerce kişi Union Meydanı'nda toplandı. New York Belediye Meclisi Üyesi Chi Osse, kalabalığa yaptığı konuşmada federal göç polislerini "kaos polisleri" olarak nitelendirdi ve bu birimin lağvedilmesi çağrısında bulundu. Washington DC'de İç Güvenlik Bakanlığı binası önünde toplanan yüzlerce kişi ise "Utanın, utanç, utanın" sloganları attı.

Gerilimin en yüksek olduğu noktalardan biri de Los Angeles oldu. Şehir merkezinde trafiği kesen göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, bir grubun Amerikan bayrağını ateşe verdiği görüldü. Long Beach bölgesinde ise eylemciler, operasyonlar için şehre gelen polislerin konakladığı otellerin önünde toplandı. "Göçmen polisine uyku yok" sloganları atan gruplar, otellerin giriş çıkışlarını engellemeye çalıştı. Otel önlerindeki eylemlerde, "İşletmeler bilsin ki, bu ekipleri barındıranları desteklemeyeceğiz" mesajı verildi.

Boston sokaklarında "Gözaltılara son" sloganlarıyla yürüyen kalabalıklar göçmen polisliği biriminin kapatılmasını talep ederken, San Francisco şehir merkezinde de yüzlerce kişi "Ayağa kalk, karşılık ver" pankartlarıyla yürüdü.

Protestocular, sadece Pretti için değil, bir süre önce yine ICE tarafından öldürülen Renee Good ve diğer mağdurlar için de adalet talep ettiklerini açıkladı.

Kaynak: ANKA

