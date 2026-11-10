ABD'de hanehalkı borcu 19,1 trilyon dolara ulaştı, gecikme payı yüzde 5'e çıktı - Son Dakika
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ABD'de hanehalkı borcu 19,1 trilyon dolara ulaştı, gecikme payı yüzde 5'e çıktı

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Fed'in New York şubesinin raporuna göre, Amerikalıların hanehalkı borcu 2026'nın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı. Aynı dönemde gecikmeye düşen borçların payı yüzde 5'e çıkarken mortgage borcu 13,37 trilyon dolarla en büyük kalem oldu.

ABD'de hanehalkı borcu, 2026'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara yükseldi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesi tarafından hazırlanan 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayımlandı.

Buna göre, Amerikalıların toplam hanehalkı borcu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,8 artarak 19,1 trilyon dolara ulaştı.

Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla 334 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda 520 milyar dolar arttı.

Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı mortgage (konut kredisi) borcu oluşturmaya devam ederken, söz konusu borç kalemi üçüncü çeyrekte 13,37 trilyon dolara yükseldi.

Mortgage borcu, bu dönemde bir önceki çeyreğe kıyasla 257 milyar dolar, yıllık bazda ise 302 milyar dolar arttı.

Üçüncü çeyrekte Amerikalıların diğer borç kalemleri arasında 1,73 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,66 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,29 trilyon dolarla kredi kartı borçları öne çıktı.

Söz konusu dönemde otomobil kredisi borçları bir önceki çeyreğe kıyasla 21 milyar dolar, öğrenci kredisi borçları 5 milyar dolar ve kredi kartı borçları 22 milyar dolar artış gösterdi.

Hanehalkının toplam borcu içinde gecikmeye düşen borçların payı, 2026'nın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 puan artarak yüzde 5'e yükseldi.

Kaynak: AA
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