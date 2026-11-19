ABD'nin Ohio eyaletindeki Cincinnati Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Fiona adlı su aygırının şapka yutmasının ardından tedavi altına alındığı belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, hayvanat bahçesi yetkilileri, Fiona'nın yaklaşık 9 gün önce yaşam alanına düşen örgü bir şapkayı yuttuğunu açıkladı.

Yetkililer, su aygırının başlangıçta herhangi bir belirti göstermediğini aktararak Fiona'nın şapkayı "sindirebilecek kadar büyük cüsseli" olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Birkaç gün sonra iştahı azalan Fiona'ya kolonoskopi yapıldığını ifade eden yetkililer, tedavi kapsamında hayvanın sindirim sistemindeki hareketi hızlandırarak şapkayı çıkarmasını sağlamak amacıyla titreşim aleti kullanıldığını belirtti.

Yetkililer, veterinerlerin su aygırının şapkayı vücudundan atması için yeni yöntemlere başvurduğunu açıkladı.