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ABD'de Kararsız Seçmenlerin Yüzde 53'ü Trump'a Oy Vermeyi Düşünmüyor - Son Dakika
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ABD'de Kararsız Seçmenlerin Yüzde 53'ü Trump'a Oy Vermeyi Düşünmüyor

ABD\'de Kararsız Seçmenlerin Yüzde 53\'ü Trump\'a Oy Vermeyi Düşünmüyor

ABD'de yapılan bir ankete göre, 'salıncak eyalet' olarak bilinen eyaletlerdeki kararsız seçmenlerin yüzde 53'ü, suçlu bulunması halinde eski Başkan Donald Trump'a oy vermeyi düşünmediğini belirtti. Bloomberg News/Morning Consult tarafından yapılan ankette, Trump'ın aleyhine sonuçlar ortaya çıktı.

31.01.2024 20:01
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NEW ABD'de yapılan bir ankete göre, "salıncak eyalet" (Swing state) olarak bilinen eyaletlerdeki kararsız seçmenlerin yüzde 53'ü, suçlu bulunması halinde eski Başkan Donald Trump'a oy vermeyi düşünmediğini belirtti.

Bloomberg News/Morning Consult tarafından yapılan anket, hakkında açılan 4 ayrı davada 91 suçlama ile mücadele eden Trump'ın aleyhine sonuçlar ortaya çıkardı.

Başkanlık seçimi sürecinde yakından takip edilen 7 salıncak eyalette gerçekleştirilen ankette, seçmenlerin yüzde 53'ü, Trump'ın hakkındaki iddialardan suçlu bulunması halinde 5 Kasım'da yapılacak Başkanlık seçimlerinde kendisine oy vermeyi düşünmediğini ifade etti.

Ankette, Trump'ın yargılama sonucunda hapis cezası alması halinde ise bu oran yüzde 55'e çıktı.

Siyasi analistler, salıncak eyaletlerde Başkan Joe Biden'dan yüzde 6 önde, ülke genelindeki anketlerde ise başa baş giden Trump'ın seçim öncesi neticelenebilecek olası dava sonuçlarının sandık sonuçlarını ciddi şekilde etkileyebileceğine işaret ediyor.

ABD'de, her seçim döneminde farklı partiye oy veren kararsız seçmenlerin çoğunlukta olduğu eyaletlere "salıncak eyalet" deniyor.

Genelde seçim sonuçlarının kaderini belirleyen bu eyaletler arasında bu yıl, Arizona, Georgia, Pennsylvania, Michigan, North Carolina, Wisconsin ve Nevada öne çıkıyor.

The Bloomberg News/Morning Consult anketi, 16-22 Ocak tarihleri arasında, 7 eyaletteki toplam 4 bin 956 katılımcı seçmen üzerinde yapıldı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: ABD'de Kararsız Seçmenlerin Yüzde 53'ü Trump'a Oy Vermeyi Düşünmüyor - Son Dakika
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